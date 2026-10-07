Cote d'Ivoire: Nouvel organe électoral/Propositions de l'opposition - Le parti de Gbagbo justifie son absence de la liste des signataires

Le Parti des peuples africains africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) clarifie sa position. Le 7 octobre 2026, la formation politique de Laurent Gbagbo, dans un communiqué, a dit n'avoir pas apposé sa signature sur le document final des propositions de l'opposition déposé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, relatif à la mise en place du nouvel organe électoral.

« Le lundi 5 octobre 2026, ces formations politiques ont déposé au ministère de l'Intérieur un document de synthèse des différentes propositions, dont celles contenues dans le projet du Ppa-CI. N'ayant pas achevé le processus de validation par les instances compétentes et la direction du parti, le Ppa-CI n'a pas signé ce document et n'a pas pris part à la rencontre avec le représentant du gouvernement », peut-on lire dans la note.

Dans le communiqué signé du président exécutif de cette formation politique, Emmanuel Monnet, il est indiqué que l'entité de Laurent Gbagbo, tout en se réjouissant de la démarche des plateformes de l'opposition qui ont été reçues par le général Vagondo Diomandé, responsable du département ministériel susmentionné, a décidé d'étendre la concertation à d'autres formations politiques et organisations de la société civile.

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« Il s'agit notamment des partis politiques et associations qui avaient répondu favorablement à « l'appel de Bonoua », adhéré au mouvement « Trop c'est trop » et au « Front commun », informe ledit communiqué.

Emmanuel Monnet précise que par cette action, son parti manifeste son engagement pour un processus électoral démocratique, inclusif et transparent, afin de sortir la Côte d'Ivoire des crises liées aux élections. Il a rappelé que de la Commission nationale électorale (Cne) à la Commission électorale indépendante (Cei), la mise en place de l'institution chargée d'organiser les élections a toujours été précédée de discussions politiques inclusives et responsables.

Il note que l'adoption d'un nouvel organe électoral, après la dissolution de l'ancien instrument électoral, devrait satisfaire à cette exigence, dans l'intérêt supérieur de la nation. « Le Ppa-CI appelle à un dialogue politique inclusif en vue de convenir, sur la base des différentes propositions élaborées par l'opposition et le gouvernement, de l'architecture et du fonctionnement d'un nouvel organe électoral consensuel », a-t-il insisté.

Les entités politiques qui ont déposé leurs propositions communes au gouvernement sont le Haut conseil électoral (Hce) de Simone Gbagbo ; la Coalition pour une alliance pacifique en Côte d'Ivoire (Cpa-CI) présidée par Pascal Affi N'Guessan ; le Congrès pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) piloté par Charles Blé Goudé ; Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire (Adci) d'Assalé Tiémoko. Ahoua Don Mello faisait également partie de la délégation qui a échangé avec le représentant du gouvernement.