Cote d'Ivoire: Sécurisation foncière - L'Afor mise sur le numérique pour sécuriser le foncier rural

23 millions d'hectares à certifier d'ici 2033. Pour relever ce défi, l'Agence foncière rurale (Afor) accélère la dématérialisation de ses procédures et s'appuie sur cinq outils numériques destinés à fiabiliser les données, prévenir les conflits et renforcer la transparence foncière.

Le foncier rural ivoirien entre dans une nouvelle ère. À l'heure où la sécurisation des terres demeure un enjeu majeur pour les producteurs et les investisseurs, l'Agence foncière rurale (Afor) fait du numérique un levier essentiel de son action. La stratégie a été présentée, mercredi 7 octobre 2026, lors des Journées foncières d'Abidjan (Jfa), au cours d'un panel consacré à l'expérience ivoirienne.

Intervenant sur le thème de la transition numérique au service de la sécurisation foncière rurale, Dr Niamien David, directeur des systèmes informatiques et géographiques de l'Afor, a exposé les stratégies mises en oeuvre, les défis rencontrés ainsi que les perspectives ouvertes par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle.

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L'ambition est de taille : certifier 23 millions d'hectares de terres rurales à l'horizon 2033. Pour y parvenir, l'Afor entend dématérialiser progressivement l'ensemble de la chaîne foncière, de la collecte des données sur le terrain jusqu'à la diffusion de l'information.

« L'objectif national est de parvenir à certifier 23 millions d'hectares à l'horizon 2033 et d'engager la dématérialisation des processus fonciers, afin de disposer d'une information fiable, transparente et accessible », a expliqué Dr Niamien David.

Cette transformation repose sur cinq outils numériques complémentaires. Digifor assure la dématérialisation et la traçabilité des processus de certification foncière. Il permet notamment de réduire le recours au papier et de sécuriser les différentes étapes de traitement des dossiers.

Sccarto, pour sa part, renforce le contrôle cartographique. L'outil permet notamment de détecter les chevauchements entre parcelles et de confronter les nouvelles données avec celles déjà disponibles, afin de prévenir les conflits liés aux limites des terrains. cette chaîne s'ajoute Sigap, conçu comme un système d'alerte permettant de faire remonter les situations susceptibles de générer des difficultés ou des conflits.

Adac intervient dans le pilotage des projets fonciers, grâce à des outils de suivi et d'aide à la décision. Enfin, le Géoportail permet de situer les parcelles et de diffuser l'information foncière. Cette ouverture des données participe à l'objectif de transparence poursuivi par la réforme.

Fiabiliser la donnée

Pour l'Afor, la réussite de la transformation numérique repose avant tout sur la qualité de l'information produite. La collecte sur le terrain, notamment à l'aide de tablettes, constitue ainsi la première étape d'une chaîne qui intègre ensuite l'instruction des dossiers, les contrôles techniques et cartographiques, la signature électronique et la diffusion des données.

« L'information est au coeur du cycle de création de la donnée foncière. Il faut pouvoir contrôler sa circulation, vérifier sa cohérence, détecter les chevauchements, comparer les données et assurer la traçabilité de l'information signée », a souligné Dr Niamien David.

La signature électronique constitue une étape importante dans ce dispositif. Elle doit permettre de garantir l'authenticité des documents et de conserver la trace de chaque opération effectuée dans le processus de certification. Une transformation qui place désormais la donnée et les outils numériques au coeur de la politique ivoirienne de sécurisation du foncier rural.