Cote d'Ivoire: Karaté Shito Ryu - Me Ryozo Tsukada attendu à Abidjan par 300 stagiaires

L'expert japonais Me Ryozo Tsukada, 9e dan de Shito Ryu Karaté Do, est attendu sur les bords de la lagune ébrié pour un stage qui regroupera au moins 300 karatékas. Organisé par le Groupement ivoirien de karaté Shito Ryu (Gikashi), une organisation membre de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées (Fikda), cet événement est prévu le 18 octobre 2026 au Casa Sport des Deux-Plateaux, à Cocody. L'annonce a été faite par Franck Bouaffon (6e dan), directeur technique national (Dtn) du Gikashi.

« Le Gikashi organise régulièrement des stages de formation et de perfectionnement ainsi que des compétitions sportives à l'endroit de ses membres. Dans le cadre de sa mission de rayonnement du karaté Shito Ryu en Côte d'Ivoire et même en Afrique, c'est un stage de perfectionnement et de renforcement technique de cette discipline. L'objectif de ce stage est de permettre aux pratiquants de Côte d'Ivoire, d'une part, de se mettre à niveau et, d'autre part, de pratiquer la discipline selon les standards internationaux », a expliqué le Dtn.

« Ce stage fédéral est réservé aussi bien à l'ensemble des pratiquants de karaté do membres de la Fikda qu'aux pratiquants d'arts martiaux », a renchéri Me Bouaffon.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce stage est également ouvert à toutes les personnes désireuses de connaître cette discipline, créée en 1989 en Côte d'Ivoire.

Ce stage de karaté Shito Ryu est le 15e animé par Me Ryozo Tsukada, 9e dan de Shito Ryu Karaté Do, expert japonais de la Fédération française de karaté et disciplines associées (Ffkda) depuis 1992.

Rappelons, pour terminer, que le Groupement ivoirien de karaté Shito Ryu est présidé par Dr Diomandé Hamadou, ceinture noire 4e dan.