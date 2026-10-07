Cote d'Ivoire: Journées foncières d'Abidjan - Des recommandations pour une gouvernance durable

Face aux risques de spoliation, à l'insécurité juridique et à la pression démographique, les ministres en charge du Foncier de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Mauritanie ont partagé leurs visions pour sécuriser le patrimoine foncier des citoyens.

Les journées foncières d'Abidjan 2026 se sont ouvertes le lundi 5 octobre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan autour du thème : « La sécurisation foncière, facteur de cohésion sociale et levier pour l'investissement productif, la création d'emplois et le développement durable ».

A cette occasion, trois membres du gouvernement africain, Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières de la Côte d'Ivoire ; Mamoudou Mamadou Niang, ministre des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière de la Mauritanie, Alain Diouf, ministre chargé auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 ont formulé des propositions concrètes pour transformer la gestion des terres sur le continent. Ce, à travers un panel de haut niveau portant sur la gouvernance foncière et développement durable en Afrique.

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Pour le ministre Bruno Koné, le premier levier de sécurisation réside dans la transparence et l'éducation citoyenne.

Selon le représentant du gouvernement ivoirien, une part importante des conflits nait de l'ignorance ou des fausses informations véhiculées. « Faire des journées consacrées au foncier un évènement accessible au grand public, mais également un cadre d'information et de formation des acteurs de la gestion foncière est notre ambition », a-t-il déclaré.

S'adressant aux jeunes acheteurs et aux investisseurs, il s'est voulu clair. « Méfiez vous de certaines offres présentées comme avantageuses qui peuvent cacher des situations irrégulières. Les règles et les procédures de l'administration ne sont pas des freins, elles vous protègent », a prévenu Bruno Koné.

Présentant les réformes menées en Mauritanie, le ministre des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière, Mamoudou Mamadou Niang, a, pour sa part, rappelé qu'une gestion morcelée entre plusieurs ministères nuisait à l'efficacité des politiques publiques. Il propose d'unifier la gouvernance, de clarifier le cadre légal pour tous et de promouvoir la concertation.

« La terre est source de développement », a-t-il indiqué avant d'appeler à une prise de conscience collective. « J'invite la jeunesse africaine à s'approprier pleinement ces enjeux et à contribuer à la construction de solutions adaptées aux réalités de nos pays », a lancé Mamadou Niang.

Face aux litiges, le ministre mauritanien préconise le dialogue inclusif et l'échange de bonnes pratiques entre les pays. « Les difficultés et différends fonciers doivent être traités autour d'une table, dans un esprit de concertation et avec une volonté de parvenir à des solutions consensuelles. La coopération Sud-Sud et le partage d'expériences sont essentiels pour bâtir des cadres fonciers transparents, capables d'attirer des investissements durables », a laissé entendre le ministre mauritanien.

S'exprimant sur l'évolution de la politique foncière nationale, le ministre Bruno Nabagné Koné a présenté un bilan chiffré des réformes en cours et tracé les perspectives d'une sécurisation massive des terres. Le ministre a d'abord tenu à mettre en relief la dynamique impulsée ces dernières années en comparant les rythmes de délivrance des titres.

« De 1998 à 2018, donc en 20 ans, il y avait eu moins de 6 000 certificats fonciers délivrés. Et là, sur une dizaine d'années, on peut considérer, à peu près, que nous sommes à 68 000 certificats délivrés », a révélé Bruno Koné, insistant sur la portée de cette évolution. « Ce sont des chiffres simples, mais qui vous permettent de comprendre la trajectoire dans laquelle nous sommes. ».

Face aux 23 millions d'hectares que compte le domaine national rural, l'État ivoirien entend sécuriser durablement le territoire. « Aujourd'hui, il s'agit d'aller à des échelles beaucoup plus importantes puisqu'il s'agit de 23 millions d'hectares. Concernant ces 23 millions d'hectares sur les 10 prochaines années, notre ambition, c'est d'essayer d'établir environ 1 500 000 certificats fonciers relatifs à 9 millions d'hectares sur ces 23 millions », a martelé le ministre, affichant la volonté d'atteindre un jour un taux proche de 100 %.

Tout en se félicitant de la création de l'Afor, le ministre a fait savoir que la question foncière s'impose désormais comme un enjeu central des politiques de développement en Afrique.

Pour Bruno Nabagné Koné, elle se situe au croisement de la paix sociale, de la cohésion nationale, de l'investissement et du développement économique.