Cote d'Ivoire: Escroquerie foncière - D.R.B. présentée devant le Pôle pénal économique et financier

Le mercredi 7 octobre 2026, les acteurs cités dans une affaire qui agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours ont été présentés devant le Pôle pénal économique et financier (Ppef), sis à Abidjan.

Les faits

Dame D.R.B. et plusieurs autres personnes se sont illustrées dans des opérations de vente de terrains largement relayées sur les réseaux sociaux. Avec le temps, les souscripteurs, n'ayant pas obtenu leurs lots, se sont manifestés. À ce jour, plus d'une centaine de plaintes ont été déposées.

« L'enquête s'est également intéressée à plusieurs personnalités et célébrités apparues dans des vidéos faisant la publicité ou la promotion de ces opérations foncières. Leur rôle exact et leur éventuelle connaissance des faits reprochés devront toutefois être déterminés par la justice : avoir participé à une campagne promotionnelle ne suffit pas, à lui seul, à établir une responsabilité pénale », a expliqué Police Secours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Police Secours a rappelé que ledit dossier entre désormais dans sa phase judiciaire. Il appartiendra donc au parquet de déterminer les suites à donner à la procédure et, le cas échéant, les responsabilités de chacun.

À ce stade, il convient de rappeler que les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence. Autrement dit, les personnes poursuivies sont considérées comme innocentes tant que leur culpabilité n'a pas été légalement et définitivement établie par un tribunal.