Cote d'Ivoire: Planification familiale - Des acteurs en quête de solutions pérennes

L'Alliance Smart advocacy for strategic action (Sasa), en collaboration avec l'Association de soutien à l'autonomisation sanitaire et urbaine ( Asapsu), organise les 7 et 8 octobre 2026, à Abidjan-Cocody, un atelier d'élaboration d'objectifs et de plans d'action de plaidoyer Smart pour la planification familiale.

Cet atelier vise, entre autres, à examiner le paysage actuel de la planification familiale en Côte d'Ivoire, à identifier les principaux goulots d'étranglement, de dégager les priorités de plaidoyer et les changements de politique souhaités, la formalisation d'objectifs de plaidoyer Smart et à l'élaboration de plans d'action précisant les responsabilités, les calendriers, les jalons et les indicateurs de suivi.

Dr Yao Valérie, représentant le directeur général de la Santé, Prof. Samba Mamadou, et par ricochet, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a félicité l'Alliance Sasa et l'Asapsu pour cette initiative qui offre un cadre de réflexion, de concertation et de mobilisation autour d'une question essentielle pour la santé et le bien-être des populations.

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En effet, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs dans l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des services de planification familiale. « Ces avancées sont le fruit des efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du système de santé, de la société civile, des communautés ainsi que de nos partenaires techniques et financiers », a-t-elle déclaré, soulignant que des défis importants demeurent, notamment en matière de coordination des interventions, de mobilisation des décideurs, de sensibilisation des communautés et de financement durable des actions en faveur de la planification familiale.

Pour Dr Yao Valerie, la planification familiale constitue un véritable levier de développement humain et social. Elle permet aux femmes, aux couples et aux jeunes de faire des choix éclairés concernant leur santé reproductive, et participe également à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, ainsi qu'au bien-être des familles. « Le plaidoyer doit nous permettre de transformer les constats en décisions, les décisions en engagements et les engagements en actions concrètes et mesurables », a exhorté l'émissaire du Prof. Samba Mamadou.

Elle a, en outre, réaffirmé l'engagement du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à accompagner les initiatives qui contribuent au renforcement de la planification familiale et à l'amélioration de la santé reproductive des populations.

« La réussite de nos politiques de planification familiale dépend de notre capacité collective à transformer nos engagements en résultats tangibles. C'est ensemble dans la complémentarité de nos rôles et de nos responsabilités que nous pourrons contribuer à créer un environnement plus favorable à l'accès universel à des services de planification familiale de qualité au bénéfice des femmes, des jeunes, des couples et de l'ensemble de la population ivoirienne », dit-elle.

La directrice technique de Pathfinder Nigeria, et responsable de Sasa, Dr Sakina Amin Bello, a rappelé que cette rencontre se tient autour d'une conviction, à savoir chaque femme, fille et chaque couple doit pouvoir décider si, quand et combien d'enfants avoir, et doit pouvoir accéder aux services nécessaires pour mettre en oeuvre cette décision.

« Le but n'est pas de créer une autre structure de plaidoyer parallèle, mais de renforcer ce qui existe déjà et d'aider les acteurs à travailler ensemble autour de priorités claires, réalistes et mesurables », a insisté Dr Sakina Amin Bello.

Pour la secrétaire générale du Conseil d'administration de l'Asapsu, Dr Lath Claudine, cet atelier n'est pas une simple rencontre de plus. « Il s'agit d'un cadre unique de consultation pour harmoniser nos forces. Ensemble -gouvernement, partenaires internationaux, société civile et médias - nous allons traduire les priorités nationales en objectifs de plaidoyer Smart et en plans d'action concrets et mesurables », dit-elle.

A l'en croire, le but ultime est de renforcer la recevabilité collective pour créer un environnement où chaque femme et chaque jeune en Côte d'Ivoire aura un accès universel à des services de planification familiale de qualité. « C'est en mutualisant nos expériences et en nous inspirant des bonnes pratiques de nos pairs de la sous-région que nous bâtirons une stratégie solide et adaptée à notre contexte », a conseillé Dr Lath Claudine.