Congo-Kinshasa: Fuyant l'attaque des ADF, trois enfants d'Irumu meurent dans le naufrage d'une pirogue

Trois enfants ont trouvé la mort mardi 6 octobre dans le naufrage d'une pirogue sur la rivière Ituri, dans le territoire d'Irumu (Ituri). Plusieurs biens transportés par les passagers ont également été engloutis par les eaux. Selon la société civile locale, les victimes faisaient partie de familles déplacées qui fuyaient les récentes attaques attribuées aux rebelles des ADF dans la chefferie de Basili, plus précisément dans la région de Busuma, à la recherche d'un endroit plus sûr.

D'après des sources locales, des hommes armés identifiés comme des rebelles ADF circulent depuis plusieurs jours dans plusieurs localités de Busuma. Lundi dernier, ils ont notamment attaqué le village de Bagalaba, où plusieurs habitations ont été incendiées, dont celle du chef coutumier de l'entité.

Cette situation a provoqué un important mouvement de population.

Selon la société civile, de nombreuses familles ont pris la direction de Komanda, tandis que d'autres ont emprunté l'axe de la rivière Ituri pour rejoindre le territoire voisin de Mambasa.

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C'est au cours de cette fuite qu'une pirogue transportant des déplacés a chaviré. Le bilan fait état de trois enfants morts noyés et de pertes matérielles importantes. Plusieurs autres passagers ont cependant été secourus grâce à l'intervention rapide d'autres piroguiers présents sur la rivière.

La société civile appelle les forces de sécurité à renforcer les opérations de protection des populations civiles avant que la situation ne s'aggrave davantage. Elle déplore par ailleurs la lenteur des interventions des FARDC et du contingent de la MONUSCO basé à Komanda, pourtant situé à proximité des zones affectées par l'insécurité.