Congo-Kinshasa: Classement FIFA - Le pays gagne une place et s'installe au 40e rang mondial et 7e en Afrique

La Fédération internationale de football association (FIFA) a actualisé son classement mondial masculin le 7 octobre 2026. La République démocratique du Congo poursuit son ascension dans la hiérarchie du football mondial. Après la trêve de septembre ponctué par quatre matchs pour deux victoires un match nul et une défaite, les Léopards ont gagné une place et occupent désormais le 40e rang mondial.

Cette progression permet également à la RDC de se hisser à la 7e position africaine, devant le Cameroun, classé 42e au monde. Une performance qui confirme la dynamique positive de la sélection congolaise ces derniers mois.

Sur le continent africain, le Maroc conserve sa place de leader. Les Lions de l'Atlas demeurent la meilleure sélection africaine et occupent le 7e rang mondial. Ils sont suivis du Sénégal (18e mondial), de l'Égypte (25e), de l'Algérie (28e), de la Côte d'Ivoire (29e) et du Nigeria (30e).

Grâce à sa progression, la RDC consolide sa place parmi les meilleures nations du football africain, devançant désormais plusieurs sélections historiques du continent. Le Cameroun (42e), le Mali (47e) et l'Afrique du Sud (48e) complètent le Top 10 africain.

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Au niveau mondial, l'Espagne s'empare de la première place du classement devant l'Argentine et la France. L'Angleterre, le Portugal, le Brésil, le Maroc, la Belgique, les Pays-Bas et le Mexique complètent le Top 10 mondial.

Par ailleurs, le Rwanda signe la meilleure progression de cette édition avec un bond de neuf places et occupe la 119e place mondiale. La Guinée-Bissau figure également parmi les sélections ayant enregistré le plus grand gain de points sur la période considérée. Le cap vert est le pays qui a perdu plus de point -29

Le Congo a gagné 2 place et occupe la 132e place mondiale.

Top 10 africain du classement FIFA: