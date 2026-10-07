Soudan: AE - Une solution soudanaise est le fondement de la paix, et FSR n'a pas sa place dans les arrangements politiques.

Khartoum, 7 Oct 2026 (SUNA) -- Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mouhyeddine Salem a affirmé que le règlement de la crise soudanaise devait être exclusivement soudano-soudanais. Il a souligné que le dialogue national inclusif constituait la meilleure voie vers une paix durable et qu'aucune place ne devait être accordée à la milice dans les futurs arrangements politiques.

Dans un entretien avec l'Agence soudanaise de presse, le ministre a indiqué que la vision du Soudan avait été clairement présentée au Conseil de sécurité. Il a salué les sacrifices consentis par les forces armées et les forces qui les soutiennent, ainsi que les efforts du comité chargé de préparer le dialogue national.

Il a appelé les forces politiques et sociales à soutenir ce processus, précisant que les combattants désireux de rejoindre la nation seraient les bienvenus, tandis que les opposants politiques resteraient libres de participer à la vie publique.

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M. Salem a également insisté sur la nécessité d'une large participation populaire à l'après-guerre, notamment des jeunes et des femmes. Il a appelé à mobiliser les compétences de la diaspora pour la reconstruction, à promouvoir la réconciliation et à renforcer la culture de la paix dans les institutions éducatives, religieuses et culturelles.