Soudan: Les secteurs ministériels discutent de la localisation de l'industrie pharmaceutique

Khartoum, 7 Oct. 2026 (SUNA) - Les secteurs ministériels du Conseil des ministres ont tenu une réunion conjointe aujourd'hui, présidée par le ministre des Finances, le Dr Gibril Ibrahim, chef du secteur du développement économique.

La réunion a approuvé un rapport sur l'industrie pharmaceutique nationale, soulignant la nécessité d'élaborer une stratégie nationale pour promouvoir ce secteur, de s'appuyer sur des ressources locales et de localiser la production des intrants afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger.

La réunion a également insisté sur la nécessité d'adopter une feuille de route pour l'investissement dans l'industrie pharmaceutique, en mettant en place des politiques gouvernementales incitatives pour ce secteur, ainsi que sur la reconstruction des infrastructures pharmaceutiques détruites et vandalisées par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR).