Afrique: Le ministre de la Défense salue le rôle de l'administration civile dans la préservation de la paix sociale au Sud Kordofan

7 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum, 7 Oct. 2026 (SUNA) - Le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Hassan Daoud Kabroun, a salué le rôle joué par les dirigeants de l'administration civile et les figures populaires de l'État du Sud Kordofan dans la préservation de la paix sociale et la stabilité des communautés locales.

Il a souligné que les coutumes, traditions et activités communautaires soudanaises représentent une forme de démocratie qui se distingue de celle des autres pays du monde.

S'adressant aux dirigeants de l'administration civile du Sud Kordofan au Centre culturel d'Omdurman, le ministre de la Défense a appelé à conjuguer les efforts de toutes les composantes de la région.

Il a exhorté à réfléchir aux moyens de promouvoir, développer et transformer le Sud Kordofan en une région attractive.

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Il a souligné que la guerre a enseigné bien des choses aux gens, notamment l'amour de la patrie et le dévouement au service du pays, affirmant que le Soudan d'aujourd'hui ne reviendra pas en arrière.

Il a également insisté sur la nécessité de respecter la société et les traditions soudanaises comme clé de la coexistence pacifique dans l'État, soulignant que ce dernier est capable d'accueillir toutes les communautés.

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