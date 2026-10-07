Soudan: Le ministre de la Justice participe au Sommet international de la justice en Turquie

7 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Justice, Dr Abdallah Diarif,accompagné de sa délégation, s'est rendu ce matin en République de Turquie pour participer au Sommet international de la justice, qui se tient à Istanbul les 8 et 9 d'octobre.

Ce sommet se déroule sous le thème : « L'avenir de la justice : une responsabilité partagée pour l'humanité », avec la participation de ministres de la Justice, de hauts responsables judiciaires, de représentants d'organisations internationales et de professionnels du droit venus du monde entier.

L'ordre du jour comprend plusieurs sujets, notamment l'application du droit international humanitaire et des principes universels, l'obligation de rendre des comptes, la migration et le partage des responsabilités, la dignité humaine, la justice aux frontières numériques, la criminalité transfrontalière ainsi que le droit pénal dans le cyberespace.

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