Soudan: Obsèques des victimes d'attaques de drones à Damazine

7 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Damazine, 7 Oct 2026 (SUNA) -- Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Dr Arafat Al-Sadiq, représentant le gouverneur de la région du Nil-Bleu a pris part mercredi, avec plusieurs membres du gouvernement régional et le secrétaire général de l'administration, aux funérailles des victimes des attaques de drones visant des biens civils et des habitations dans le quartier d'Al-Hijra, au nord de Damazine.

Les cérémonies se sont déroulées au cimetière d'Al-Hijra.

À l'issue des obsèques, le porte-parole du gouvernement régional et président du Conseil supérieur de la culture, de l'information et du tourisme, Saif Al-Nasr Minallah, a condamné les attaques, attribuées par les autorités régionales aux forces rebelles et aux milices d'Al-Dagalo. Il a présenté les condoléances du gouvernement aux familles des victimes.

Le responsable a réaffirmé l'engagement du gouvernement régional à soutenir les forces armées et à leur fournir les moyens nécessaires pour reprendre l'ensemble du territoire régional. Il a appelé la population à rester unie et à se rallier à l'armée jusqu'à l'achèvement des opérations de libération et de sécurisation de la région.

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