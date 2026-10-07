Soudan: Port-Soudan accueille un atelier sur la production de sel iodé

Un atelier d'information et de concertation consacré à la production de sel iodé s'est tenu mercredi à Port-Soudan et organisé par le département de la nutrition du ministère fédéral de la Santé, en partenariat avec son homologue du ministère de la Santé de l'État de la Mer-Rouge et l'UNICEF, l'atelier a réuni des producteurs et propriétaires de salines des secteurs public et privé, ainsi que des représentants des services concernés.

Les participants ont notamment examiné les difficultés auxquelles sont confrontées les usines et les salines, ainsi que les moyens d'accroître la production de sel enrichi en iode.

Selon la directrice du Programme national de nutrition, Dr Salwa Sorkati, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de supervision destinée à élaborer un plan d'action pour relancer le projet lancé en 1994. Celui-ci vise à réduire les troubles liés à la carence en iode, notamment les affections thyroïdiennes et les problèmes de croissance chez l'enfant.

L'atelier a également porté sur les carences en micronutriments dans le monde, la situation du Soudan avant et après la guerre, ainsi que les besoins et les opportunités de développement du secteur.