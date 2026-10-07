Afrique: Classement FIFA - Le Maroc désormais au 7ème rang mondial, l'Afrique progresse dans le Top 50

La sélection marocaine de football se place au 7ème rang dans le classement mondial de la FIFA, selon l'édition d'octobre du classement publiée mercredi, marquée notamment par une meilleure avancée des équipes de la CAF dans le Top 50.

En effet, grâce à leur deux victoires au titre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2027) et à un nul en amical, les nationaux ont amélioré leur score à 1805.34 points.

Ce nouveau classement est à expliquer par l'exploit du Portugal. Auteurs de la progression la plus significative du top 10, grâce à six victoires en Ligue des nations, les Lusitaniens retrouvent désormais la 5e position (+2), qu'ils avaient perdue en juillet, dépassant le Brésil (6e, -1) et le Maroc (7e, -1).

Au niveau continental, le Maroc continue de dominer le classement africain, suivi du Sénégal en 18e place mondial (inchangé) et de l'Egypte, qui recule à la 25e place (-1).

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L'édition d'octobre tient compte de 338 rencontres internationales disputées depuis la fin de la Coupe du monde, le 19 juillet. Ces rencontres, qui comprenaient notamment des matches de Ligue des Nations de l'UEFA et de la Concacaf ainsi que des matches de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, ont eu un impact significatif sur cette édition du Classement, explique la Fifa dans un communiqué.

En tête du classement, l'Espagne (1re) championne du monde a creusé son avance. Elle est suivie de l'Argentine (2e), finaliste malheureuse de la Coupe du Monde 2026, désormais à près de 40 points, de la France (3e) et de l'Angleterre (5e).

Dans le top 20, le bond en avant le plus marquant reste celui de la Suisse (12e, +2), qui devance désormais l'Allemagne (13e, -1) et la Croatie (14e, -1). Tout comme l'Espagne championne du monde, la Seleção das Quinas et la Nati ont remporté leurs quatre duels joués dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA.

L'Afrique se distingue au sein du top 50 grâce à deux de ses représentants: le Mali (47e, +6) et l'Afrique du Sud (48e, +6). Ces deux sélections ont fait leur entrée dans le top 50 grâce à une progression de six places chacune. La Grèce fait également une percée intéressante (41e, +5) en sortant invaincue de ses quatre dernières rencontres.

Selon la FIFA, les performances du Mali et de l'Afrique du Sud ont également modifié la répartition du top 50 par confédération. La CAF compte désormais 10 représentants dans ce cercle très fermé, après avoir gagné du terrain sur l'UEFA (24, -1) et la CONMEBOL (8, -1), qui ont chacune perdu une nation, respectivement la Tchéquie (51e, -3) et le Pérou (53e, -3). L'AFC et la Concacaf comptent toujours quatre équipes chacune parmi les 50 premières nations, tandis que les sélections de l'OFC restent largement en dehors du top 50 mondial.

Les matches comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations ont également fait bouger les lignes, notamment au bénéfice du Rwanda (119e, +9), de la Guinée-Bissau (124e, +8), de la Gambie (109e, +7), du Botswana (141e, +6) et du Mozambique (98e, +5).

Il convient en outre de signaler les avancées de nations d'autres continents, par exemple la République dominicaine (135e, +9), le Guyana (142e, +8), l'Irlande du Nord (64e, +6), l'Estonie (122e, +5) et la Barbade (174e, +5). La plupart de ces sélections ont remporté au moins deux rencontres comptant pour l'édition actuelle de la Ligue des Nations de l'UEFA ou de la Concacaf.