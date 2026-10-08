Afrique: Dakar et Kigali signent onze nouveaux accords portant sur divers domaines

Dakar — Onze accords portant sur divers domaines de coopération bilatérale ont été conclus à l'issue de la session inaugurale de la grande commission mixte sénégalo-rwandaise, clôturée mercredi à Kigali, a annoncé la diplomatie sénégalaise.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a conduit la délégation sénégalaise à la session inaugurale de la grande commission mixte sénégalo-rwandaise, tenue les 6 et 7 octobre à Kigali, souligne-t-elle dans une note rendue publique.

Elle fait savoir que cette session, qui a servi de cadre d'évaluation de la coopération bilatérale exemplaire, a abouti à la conclusion de onze accords dans divers domaines.

Le ministère de l'Intégration africaine des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur assure que la signature de ces accords traduit une volonté partagée de consolider le partenariat exemplaire liant le Sénégal au Rwanda.

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Le ministre Cheikh Niang, a, par ailleurs, en marge des travaux, pris part au Forum des Affaires et des Investissements Rwanda-Sénégal, organisé sous l'égide de l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et du Rwanda Development Board (RDB), signale la source.

Elle rapporte que ce Forum a servi de plate-forme d'échanges aux acteurs des secteurs public et privé rwandais et sénégalais autour du développement des partenariats, du renforcement des relations commerciales et de la promotion des investissements entre les deux pays.