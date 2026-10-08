Madagascar: Mamy Ravatomanga entendu par la Haute Cour de Maurice

8 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Frank Tsihiavonana

Maminiaina Ravatomanga est sorti de prison pendant quelques heures avant d'être conduit, hier matin, devant le chef greffier de la Cour suprême de l'île Maurice. Plusieurs membres des forces de l'ordre l'ont escorté jusqu'au bureau où l'audition devait se dérouler.

Cette audition de Mamy Ravatomanga par le greffier de la Cour suprême mauricienne fait suite à une ordonnance rendue par un juge de cette juridiction le 25 mai 2026. Selon les informations disponibles, des questions concernant l'affaire de l'avion Boeing 777 à Madagascar, qui s'est rendu en Iran, ont été posées à cet homme d'affaires, à la demande de l'État malgache.

Après son audition, Mamy Ravatomanga a brièvement rencontré son épouse et sa fille. Il aurait alors fondu en larmes, selon les médias locaux.

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