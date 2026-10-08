Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 8 octobre 2026

revue de presse

Kémi Séba : La justice sud-africaine ouvre la voie à l’examen d’une extradition vers le Bénin

La procédure d’extradition de Kémi Séba vers le Bénin franchit une nouvelle étape en Afrique du Sud. La justice sud-africaine a rejeté mardi l’argument de son immunité diplomatique, une décision qui maintient ouverte la possibilité d’un transfert vers son pays d’origine pour répondre aux accusations portées contre lui.

Lors de l’audience du 6 octobre 2026, les juges ont estimé que la défense n’avait pas apporté de preuves officielles établissant que Kémi Séba disposait d’un statut diplomatique en Afrique du Sud au nom du Niger. Le militant panafricaniste affirmait pourtant avoir exercé des fonctions liées aux autorités nigériennes, ce qui devait, selon ses avocats, lui garantir une protection diplomatique. [Source Africanews]

Finale de la CAN 2025 : Le Tribunal arbitral du sport appelé à trancher entre le Maroc et le Sénégal

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Pour avoir quitté la pelouse afin de dénoncer un penalty, les Sénégalais ont été déclarés forfaits malgré leur victoire face aux Marocains (1-0). Depuis, chacune des sélections revendique le titre continental : les premiers s’estiment vainqueurs sur le terrain, les seconds au nom du droit.

Cette finale chaotique n’en finit plus de se rejouer loin d’une pelouse. Et une réponse tarde à venir : qui est le champion d’Afrique de football ? Le Sénégal et le Maroc revendiquent ce titre continental : le premier s’estime vainqueur sur le terrain, le second au nom du droit. Un imbroglio juridique inédit sur lequel doit se pencher, jeudi 8 octobre, le Tribunal arbitral du sport (TAS), situé à Lausanne, en Suisse.

Présidée par le Français Gérald Simon – entouré par l’Italien Luigi Fumagalli et l’Allemand Ulrich Haas –, l’audience va se tenir à huis clos. La décision est attendue dans les prochains jours. [Source Le Monde Afrique]

RCI : Des célébrités déférées pour escroquerie foncière

Un vaste scandale immobilier secoue la Côte d’Ivoire. Le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire visant la société Ivoire Challenge Corporation, sa dirigeante Rita Djédjé Grahon, ainsi que plusieurs personnalités de premier plan du monde des médias, de la musique et des réseaux sociaux.

Pour faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction et prévenir son renouvellement, un mandat de dépôt a été requis à l’encontre de la principale mise en cause, Rita Djédjé Grahon.

L’affaire a éclaté à la suite de la centralisation, par la Direction de la police économique et financière, de plus d’une soixantaine de plaintes et de nombreuses dénonciations relayées sur les plateformes Meta (Facebook) et TikTok. [Source Apanews]

Bénin : Wadagni veut faire des territoires les nouveaux moteurs de l’économie

Le gouvernement béninois veut revoir son approche du développement territorial. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 7 octobre 2026, l’exécutif a approuvé la création et l’organisation de six pôles de développement territorial. Le dispositif doit permettre de mieux exploiter les atouts des différentes régions du pays pour stimuler le développement, l’emploi, l’investissement et les infrastructures.

Le Bénin change de méthode pour organiser son développement. Désormais, le pays est subdivisé en six pôles de développement qui serviront de socle à l’action du Gouvernement.

« Axé sur les atouts et les spécificités de chaque commune, cette nouvelle approche vise à accélérer le développement équilibré du territoire national, aider à éradiquer l’extrême pauvreté en impactant positivement les conditions de vie des populations par la création d’emplois directs et l’émergence d’industries et d’infrastructures socio-économiques dans les différentes localités », détaille le communiqué du Conseil des ministres. [Source Afrik.com]

Burkina Faso. Le gouvernement veut "décoloniser" les programmes scolaires

Le gouvernement burkinabè a lancé une révision des programmes d'histoire, de géographie et d'instruction civique pour "décoloniser" les enseignements, avec notamment la volonté de modifier certains termes et de renforcer la place accordée aux résistances africaines, a annoncé mercredi le ministre de l'Enseignement secondaire.

Les autorités du Burkina Faso a lancé à la rentrée une refonte des programmes d'histoire, de géographie et d'instruction civique pour "décoloniser" les manuels scolaires, a annoncé mercredi le ministre de l'Enseignement secondaire.

Le régime militaire, au pouvoir depuis un coup d'Etat perpétré en septembre 2022 et dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, mène une politique souverainiste et autoritaire. "Nos curricula sont des canaux qui nous poussent vers l'abîme. C'est pourquoi (..) nous avons décidé de relire ces curricula, d'en retirer les mots qui nous infantilisent et nous animalisent et d'y ajouter des chapitres qui promeuvent nos valeurs", a expliqué le ministre Moumouni Zoungrana lors d'un évènement gouvernemental.

Sierra Leone : L’opposition conteste la réforme constitutionnelle devant la Cour suprême

En Sierra Leone, les règles de la prochaine présidentielle sont au cœur d’un recours devant la Cour suprême. La Cour a commencé mercredi 7 octobre à examiner la réforme constitutionnelle contestée par l’opposition. Le texte abaisserait de 55 % à plus de 50 % des voix le seuil pour être élu dès le premier tour. Mais l’opposition conteste aussi la procédure suivie pour l’adopter au Parlement.

Selon l’opposition, le Parlement a adopté cette réforme sans respecter les règles prévues pour modifier la Constitution. Sur le fond, pourtant, elle soutient le principe des réformes. Permettre aux binationaux de devenir députés, par exemple, fait consensus entre les deux camps, mais le nouveau seuil pour gagner la présidentielle divise.

Abdul Kargbo, le chef de l’opposition parlementaire à l’origine de ce recours devant la Cour suprême, estime que ce changement aurait de graves conséquences pour la Sierra Leone. [Source RFI]

Le Ghana se porte candidat à l’adhésion aux BRICS

Le Ghana entend demander officiellement son adhésion aux BRICS. La décision, validée par le gouvernement du président John Dramani Mahama, a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, lors de la visite à Accra de son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar. Le chef de la diplomatie ghanéenne souhaite obtenir l’appui de New Delhi dans cette démarche.

Le Ghana se prépare à déposer sa candidature aux BRICS. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a indiqué que le gouvernement avait donné son accord à l’ouverture formelle du processus d’adhésion au groupement.

L’annonce a été faite à l’occasion d’une rencontre organisée durant la visite officielle au Ghana du ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar. « Le cabinet du président John Dramani Mahama a pris la décision de faire adhérer le Ghana aux BRICS », a déclaré Samuel Okudzeto Ablakwa. Accra présente cette orientation comme un moyen de diversifier ses relations internationales, d’élargir ses perspectives économiques et de consolider ses rapports avec les États du Sud global. Le gouvernement ghanéen compte notamment sur le soutien de l’Inde, membre fondateur des BRICS, durant l’examen de sa future candidature. [Source LSI Africa]

Des soldats érythréens signalés dans le nord de l’Éthiopie

Des soldats érythréens sont entrés dans deux villes du nord de l’Éthiopie, a rapporté jeudi AP, citant un commandant allié au gouvernement éthiopien. Des officiers érythréens auraient notamment mené des opérations de surveillance à Idaga Hamus.

Ermiyas Ababu, commandant de la Force de paix du Tigré, affirme que des militaires érythréens sont entrés à Adigrat mardi, puis à Idaga Hamus mercredi.

Le groupe de suivi des conflits ACLED rapporte également que des soldats érythréens ont franchi la frontière à Zelambesa mercredi. Des drones éthiopiens les auraient ensuite ciblés à Guada alors qu’ils se dirigeaient vers Idaga Hamus. [Source TRT Afrika]

RDC : L’Union africaine appelle au respect du cessez-le-feu après ses consultations à Goma

Après avoir rencontré l’AFC/M23 et des acteurs humanitaires, les facilitateurs demandent de protéger les civils et de coopérer avec les mécanismes de vérification.

Le Panel des facilitateurs de l’Union africaine a appelé, mercredi 7 octobre, au respect du cessez-le-feu dans l’est de la RDC et à la poursuite des engagements pris dans le cadre du processus de Doha. Cet appel suit des consultations menées à Goma avec l’AFC/M23 et des acteurs humanitaires.

La délégation réunissait trois anciens chefs d’État, Sahle-Work Zewde, Uhuru Kenyatta et Mokgweetsi Masisi. Selon l’Union africaine, elle a rencontré lundi 5 octobre les représentants du mouvement rebelle, de la MONUSCO, du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, du CICR et du mécanisme de vérification du cessez-le-feu. [Source Beninwebtv]

L'IA au cœur du sommet Afric'innov

Afric'innov tiendra la nouvelle édition de son sommet annuel du 5 au 7 novembre 2026 à Lomé.

Quelque 200 participants, venus de plus d'une vingtaine de pays, sont attendus : structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant d'Afrique francophone, institutions publiques, bailleurs, investisseurs et experts de l'écosystème.

Créé en 2016, Afric'innov est la première communauté francophone dédiée aux incubateurs, aux accélérateurs, aux tech hubs. Le thème 2026, « L'accompagnement entrepreneurial à l'ère de l'intelligence artificielle », part d'un constat évident. L'IA permet déjà aux entrepreneurs de gagner du temps et de tester leurs idées plus vite. [Source Togonews]