Le Sénégal et le Rwanda ont conclu onze accords et instruments de coopération dans plusieurs domaines, à l'issue de la session inaugurale de leur Grande Commission mixte de coopération, tenue les 6 et 7 octobre à Kigali. Cette rencontre, conduite côté sénégalais par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, ouvre une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Dakar et Kigali.

Les onze instruments signés couvrent notamment les consultations politiques, les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'innovation, le tourisme, la jeunesse, la culture et les arts, le sport, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la normalisation. Trois accords portent, pour leur part, sur l'entraide judiciaire en matière pénale, l'extradition et le transfèrement des personnes condamnées.

La session a permis aux deux délégations d'examiner l'état de la coopération bilatérale et d'identifier de nouveaux secteurs susceptibles de faire l'objet de partenariats. Au-delà des domaines couverts par les accords conclus, Dakar et Kigali entendent notamment approfondir leurs échanges dans la défense et la sécurité, l'éducation, l'économie, les infrastructures, le numérique, l'agriculture, la santé, le tourisme et les investissements.

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Pour le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, l'enjeu est désormais de traduire les engagements politiques en résultats concrets. Il a notamment insisté sur la nécessité d'assurer la mise en oeuvre effective des accords conclus, au bénéfice des deux pays. Le ministre Cheikh Niang a, dans le même sens, souligné l'importance du suivi et de la concrétisation des engagements pris.

La dimension économique a occupé une place importante dans les échanges. En marge de la Grande Commission mixte, le Forum des Affaires et des Investissements Rwanda-Sénégal a réuni des représentants des secteurs public et privé des deux pays. Organisée avec l'appui de l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et du Rwanda Development Board (RDB), cette rencontre a porté sur les possibilités de partenariats, le développement des échanges commerciaux et la promotion des investissements.

Le forum vise ainsi à rapprocher davantage les milieux d'affaires des deux pays. Les discussions ont notamment porté sur les opportunités de collaboration et d'investissement, avec l'ambition de donner une traduction économique aux relations politiques entre Dakar et Kigali. Le Rwanda et le Sénégal entendent également s'appuyer sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour accroître les échanges et les investissements intra-africains.

Cette nouvelle séquence de coopération intervient après la visite d'État de trois jours effectuée par le président Bassirou Diomaye Faye au Rwanda en octobre 2025. À cette occasion, Dakar et Kigali avaient déjà conclu plusieurs accords portant notamment sur la mobilité, l'agriculture et l'élevage, la santé, la planification du développement et les services pénitentiaires. Les deux pays avaient également acté des mesures relatives à la circulation des détenteurs de différents types de passeports.