Mali: Un retour en trompe-l'oeil des Fama à Kidal ?

analyse

L'armée malienne et ses alliés d'Africa Corps ont annoncé avoir réinvesti Kidal mardi 6 octobre 2026. Le Fla (Front de libération de l'Azawad) et le Jnim (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) revendiquent un retrait tactique pour préserver les populations.

D'aucuns pensent que ce retour porte la marque d'Alger. Médiateur historique et garant de l'Accord de 2015, l'Algérie a intérêt à une désescalade à sa frontière sud. Le timing n'est pas anodin, puisqu'il intervient après la relance du dialogue bilatéral, avec de récentes visites de travail échangées entre les deux capitales. Le Premier ministre algérien a rendu à Bamako la visite que son homologue malien avait effectuée quelques semaines plus tôt à Alger.

Pour rappel, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir en 2020, Kidal illustre l'instabilité malienne. Hors contrôle de Bamako depuis 2012, la ville est reprise le 14 novembre 2023 par les Forces armées maliennes (Fama) après le départ de la Mission onusienne (Minusma), victoire présentée comme la restauration de la souveraineté. Mais dès l'été 2024, l'offensive de la coalition Csp-Dpa, puis les revers de Tinzaouatène en juillet 2024, font perdre à l'armée ses positions avancées. En 2025, Bamako ne tient plus qu'un camp retranché sous drones.

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Selon plusieurs sources, Alger aurait cette fois fait pression sur les groupes armés pour éviter une bataille urbaine. Au-delà de l'humanitaire, l'enjeu est géopolitique : Alger veut endiguer à Kidal la montée des influences marocaine et libyenne des forces du Général Khalifa Haftar. Face à l'activisme diplomatique de Rabat au Sahel et aux incursions des milices de Benghazi cherchant à sécuriser un corridor vers le nord du Mali, l'Algérie entend préserver son pré carré et empêcher l'émergence d'un axe Rabat-Benghazi-Kidal à sa porte.

Mais ce nouveau retour reste fragile. Les Fama tiennent les bâtiments, pas le désert où Fla et Jnim se sont repliés. Sans accord politique, Bamako a repris une ville, pas la paix.