Sierra Leone: L'opposition conteste la réforme constitutionnelle devant la Cour suprême

En Sierra Leone, les règles de la prochaine présidentielle sont au coeur d'un recours devant la Cour suprême. La Cour a commencé mercredi 7 octobre à examiner la réforme constitutionnelle contestée par l'opposition. Le texte abaisserait de 55 % à plus de 50 % des voix le seuil pour être élu dès le premier tour. Mais l'opposition conteste aussi la procédure suivie pour l'adopter au Parlement.

Selon l'opposition, le Parlement a adopté cette réforme sans respecter les règles prévues pour modifier la Constitution. Sur le fond, pourtant, elle soutient le principe des réformes. Permettre aux binationaux de devenir députés, par exemple, fait consensus entre les deux camps, mais le nouveau seuil pour gagner la présidentielle divise.

Abdul Kargbo, le chef de l'opposition parlementaire à l'origine de ce recours devant la Cour suprême, estime que ce changement aurait de graves conséquences pour la Sierra Leone.

« Il faut une gouvernance inclusive »

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« Le seuil avait été fixé à 55 % pour tenir compte de la diversité de la Sierra Leone. Il faut une gouvernance inclusive. Il faut associer les autres partis pour préserver la stabilité et la cohésion nationale. Aucun parti ne peut atteindre 55 % sans former une coalition avec d'autres. Ce rassemblement renforce la cohésion nationale », explique-t-il.

L'unité nationale a été mise à rude épreuve après les élections contestées de 2023. L'opposition avait alors boycotté le Parlement. La réforme devait restaurer la confiance. Mais d'autres mesures divisent. Selon Abdul Kargbo, même avec une majorité nationale, il faudrait obtenir 20 % des voix dans au moins deux districts sur trois pour être élu.

Autre désaccord : la proportionnelle aux législatives. Le texte la maintient. Or, selon Abdul Kargbo, plusieurs organisations civiles, religieuses et syndicales l'ont rejetée lors des consultations sur la réforme électorale.