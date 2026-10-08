Togo: Cuisson propre - Les Pays-Bas accompagnent le pays

8 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

L'Agence néerlandaise pour l'entreprise (RVO) va aider le Togo à élaborer son Programme national d'accès à la cuisson propre, a annoncé le ministère délégué chargé de l'Energie.

Selon les autorités, le programme doit doter le pays d'un cadre opérationnel cohérent. Il doit orienter les interventions, mobiliser les investissements et structurer l'action des acteurs publics, privés et de la société civile en faveur de l'accès universel à la cuisson propre.

L'objectif est de définir une trajectoire claire vers l'accès universel à l'horizon 2030, avec les mécanismes de mise en oeuvre.

L'appui de RVO passe par EED Advisory, cabinet de conseil panafricain spécialisé dans l'énergie, l'eau et le changement climatique.

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D'après les pouvoirs publics, plusieurs étapes sont franchies : la revue et la validation des technologies de cuisson propre retenues et des objectifs du programme, des activités et plans d'action proposés, ainsi que du plan de renforcement des capacités.

RVO est un organisme gouvernemental néerlandais placé sous la tutelle du ministère des Affaires économiques et de la Politique climatique. Il soutient les entrepreneurs, les ONG et les instituts de connaissance dans leurs projets internationaux de durabilité, d'innovation et de commerce.

La très grande majorité des ménages togolais cuisinent encore avec du bois et du charbon : plus de 90 %.

Les chiffres divergent. Selon la Banque mondiale (2023), 13,2 % de la population avait accès à des combustibles et technologies de cuisson propres, contre 8 % en 2022. Le taux serait de 26,4 % en ville et de 1,1 % en milieu rural.

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