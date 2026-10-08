Angola: La santé maternelle et infantile est une priorité pour l'Exécutif, selon le secrétaire d'État

Caxito — Le secrétaire d'État chargé du secteur hospitalier, Leonardo Inocêncio, a souligné ce mercredi, dans la province du Bengo, que l'Exécutif angolais place la santé maternelle et infantile au premier rang des grandes priorités du secteur.

Lors de son intervention à l'ouverture de la troisième phase de la campagne gratuite de dépistage des troubles du neurodéveloppement, qui se déroule les 7, 8 et 9 octobre, le responsable a affirmé que cette initiative faisait la fierté du pays et consolidait le statut de l'Hôpital général du Bengo « Reverendo Guilherme Pereira Inglês » en tant que référence nationale dans le domaine de la santé infantile spécialisée.

Il a préconisé la pérennisation de cette campagne de dépistage gratuit afin qu'elle devienne un service régulier et accessible au sein de l'hôpital.

Leonardo Inocêncio souhaite également étendre l'expérience menée au Bengo à d'autres établissements de santé du pays et former des équipes capables de prendre en charge les cas liés aux troubles du neurodéveloppement.

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Le neurodéveloppement est un processus caractérisé par l'acquisition progressive de compétences motrices, cognitives et psychosociales ; il débute durant la période gestationnelle et est influencé par des facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et socioculturels (incluant les troubles du langage, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles de l'apprentissage).

De son côté, Line Duarte, spécialiste du neurodéveloppement infantile, a souligné la dimension sociale majeure de cette question et a mis en avant l'importance des campagnes gratuites, compte tenu du coût élevé des consultations et des thérapies.

Elle a relevé que les deux premières campagnes avaient donné des résultats scientifiques positifs et que l'expérience menée dans la province du Bengo avait été présentée lors de forums internationaux.

« Nous montrons qu'en tant qu'Angolais, nous menons une action productive ; nous partageons avec d'autres pays, qui disposent déjà de bases en la matière, des informations sur ce qui se passe ici, appuyées par des résultats avérés », a-t-elle souligné.

La troisième phase de la campagne gratuite de dépistage des troubles du neurodéveloppement vise à dépasser le nombre de 552 enfants dépistés lors des deux campagnes précédentes et à former leurs familles.

L'hôpital général du Bengo « Reverendo Guilherme Pereira Inglês » a été le premier établissement de santé du pays à prendre en charge gratuitement les cas liés au neurodéveloppement.