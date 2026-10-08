Angola: Des vols entre Luanda et Lusaka débuteront cette année

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo Viegas D'Abreu, a annoncé mardi, dans la capitale zambienne, le lancement de vols commerciaux entre Luanda et Lusaka dans les deux sens.

Le gouvernant s'exprimait en marge de la 2e réunion de coordination du Corridor de Lobito, où il a représenté le président de la République, João Lourenço, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Zambie.

Lors de cette réunion, le ministre a indiqué que, outre la TAAG - Angola Airlines, d'autres compagnies privées, notamment des compagnies aériennes zambiennes, pourraient également assurer cette liaison.

Le retour de la TAAG devrait faciliter les déplacements de passagers entre les deux pays et contribuer au développement du commerce régional, du tourisme et de l'intégration économique au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

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L'Angola et la Zambie ont signé en 2025 un nouvel accord bilatéral sur les services aériens, autorisant la compagnie aérienne nationale à desservir Lusaka directement, et Zambia Airways à opérer des vols vers Luanda.

Cet instrument juridique établit le cadre légal nécessaire à l'établissement de vols commerciaux directs entre les deux pays.

Conforme aux principes de la Déclaration de Yamoussoukro, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et du Marché unique du transport aérien africain (SAATM), ce nouvel instrument juridique renforce l'engagement de l'Angola en faveur de la libéralisation du secteur aérien sur le continent africain.

L'accord comprend des dispositions techniques et opérationnelles qui faciliteront l'attribution des droits de trafic aux compagnies aériennes désignées, ouvrant la voie à la création de nouvelles liaisons directes entre Luanda et Lusaka, et, à terme, vers d'autres villes importantes de la région.

La coopération entre l'Angola et la Zambie couvre des domaines stratégiques tels que la diplomatie, la sécurité, les transports et le commerce, et s'appuie sur des mécanismes bilatéraux comme la Commission mixte.