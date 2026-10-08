Angola: L'émission de cartes d'identité en Angola est passée de 12 000 à 500 000/jour

Uíge ( — La capacité d'émission quotidienne de cartes d'identité en République d'Angola est passée de 12 000 à 500 000 unités, a annoncé mardi, dans la province d'Uíge, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes.

S'exprimant après l'inauguration du Centre intégré des services de justice à Uíge, le gouvernant a expliqué que l'installation de services d'impression dans les 21 provinces du pays avait permis d'accroître la capacité de production de cartes d'identité.

Il a ajouté que le ministère finalisait actuellement la deuxième phase d'installation d'imprimantes dans toutes les provinces.

Le ministre Marcy Lopes, qui a conclu ce mercredi, sa visite de deux jours dans la province d'Uíge, a inauguré le premier Centre intégré des services de justice de la région, une infrastructure construite sur une superficie d'environ 4 500 mètres carrés, visant à regrouper tous les services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (MINJUSDH) en un seul lieu.

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Le bâtiment abrite l'état civil, le cadastre, le service des immatriculations (Detran), le service d'identification, le bureau du notaire et le guichet unique de l'Entreprise (GUE), ainsi que deux salles de mariage d'une capacité de 50 personnes, des espaces de soutien technique, des services logistiques et des archives, entre autres.

L'inauguration de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme du Gouvernement visant à moderniser et à améliorer les conditions de fonctionnement du secteur de la justice, en mettant l'accent sur le renforcement de l'efficacité, l'humanisation des services et la garantie de l'accès à la justice pour tous les citoyens.