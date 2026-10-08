Angola: Un séminaire renforce l'alignement stratégique au sein du Ministère de la Défense

Luanda — Le Ministère de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie a repris, ce mercredi, les séminaires de renforcement des capacités destinés aux directeurs nationaux, dans le but de consolider l'alignement stratégique, la coordination interne et la gouvernance participative de l'institution.

Lors de l'ouverture du séminaire, le secrétaire d'État à la Défense nationale, Domingos André Tchikanha, a souligné que les défis actuels de la défense nationale revêtent une dimension pluridisciplinaire et exigent une approche dépassant les perspectives strictement militaires et administratives.

Selon le responsable, la complexité de ces défis impose une meilleure coordination entre les domaines de la politique de défense, de la sécurité nationale, de l'économie, de la diplomatie, de la technologie, de l'information, des ressources humaines, des finances, des infrastructures et de la gouvernance.

« Nous devons réfléchir aux problèmes du ministère, confronter nos idées, identifier les vulnérabilités, harmoniser nos points de vue, anticiper les défis et élaborer des solutions », a-t-il déclaré.

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Domingos André Tchikanha a mis en avant la franchise institutionnelle, la profondeur des analyses et l'orientation vers les résultats comme des éléments essentiels de ces séminaires, qui doivent également permettre de transformer l'expérience acquise en connaissances utiles à la prise de décision.

« Le ministère doit être capable d'apprendre de sa propre expérience, de transformer les connaissances en politiques et de transformer les politiques en résultats », a-t-il souligné.

Dans ce processus, il a accordé une importance particulière à l'Institut de défense nationale (IDN), qu'il considère comme l'un des principaux lieux de production et de systématisation de la pensée stratégique du secteur de la défense.

L'IDN doit mettre les connaissances et la méthode au service de la prise de décision, a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'État a par ailleurs estimé que les résultats de ces séminaires devaient se traduire par des changements concrets dans la manière de penser, de planifier, de coordonner et de diriger le ministère.

« Le véritable résultat sera ce que nous parviendrons à changer dans notre façon de penser, de planifier, de coordonner et de diriger le ministère », a-t-il conclu.

S'adressant à la presse en marge du séminaire, le directeur de l'Institut de défense nationale (IDN), Hélder Cafala, a expliqué que l'initiative visait à créer un espace de réflexion thématique entre les dirigeants et à promouvoir une vision commune des politiques et orientations du Ministère de la Défense nationale.

Le responsable a indiqué que les séminaires auraient lieu chaque mois et que chaque édition serait consacrée à un thème spécifique, dans le but d'identifier les principaux défis du secteur et de rechercher des solutions conjointes.

Hélder Cafala a précisé que l'initiative ne se limitait pas aux directeurs nationaux et aux cadres de rang équivalent, des sessions de formation étant également prévues à l'intention des chefs de département et des techniciens du ministère.

Le directeur de l'IDN a également souligné que l'institution jouait un rôle important dans la formation, la recherche et le débat sur des questions liées à la défense, à la sécurité et à la diplomatie, conformément aux orientations du ministère.

Pour Hélder Cafala, ces actions revêtent une importance particulière compte tenu du contexte politique et géopolitique international actuel, qui exige une coordination accrue et un alignement stratégique entre les différents organes du ministère de la Défense nationale