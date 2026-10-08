Angola: L'IGAE a mené plus de 3 000 opérations d'inspection en trois ans

Luanda — L'Inspection générale de l'administration de l'État (IGAE) et les Services d'enquête criminelle (SIC, sigle en portugais) ont mené, au cours des trois dernières années, environ 3 200 opérations d'inspection dans divers secteurs de l'administration publique, a annoncé mercredi à Luanda l'inspectrice générale de l'Administration de l'État, Felisbela Pereira Francisco.

La responsable a fait ces déclarations à la presse à l'issue de la réunion ordinaire de la Commission de mise en oeuvre et de suivi de la Stratégie nationale de prévention et de répression de la corruption, de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, présidée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio da Fonseca.

Felisbela Pereira Francisco a expliqué que les inspections ont porté sur des départements ministériels, des gouvernements provinciaux, des consulats et des ambassades, en se concentrant sur des questions liées à la gestion administrative, patrimoniale, financière et budgétaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'inspectrice générale a souligné que l'IGAE constitue un mécanisme de supervision des organes de l'Administration publique (directe et indirecte) et intervient dans la prévention et la détection de pratiques illicites.

La responsable a également mentionné la mise en place de canaux de signalement au sein de diverses institutions comme l'un des mécanismes ayant contribué à l'augmentation des dénonciations de corruption, notamment ceux de l'Inspection générale de l'Administration de l'État, du Parquet général de la République, du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur.

Elle a ajouté qu'une plateforme informatique avait été créée et est utilisée par l'Unité de renseignement financier (UIF) pour le signalement d'opérations financières suspectes.

En matière de contrôle, elle a indiqué qu'environ 111 actions d'audit avaient été menées par la Cour des comptes et l'IGAE, des mesures permettant de détecter des pratiques illicites et de prévenir des pertes financières pour l'État.

Felisbela Pereira Francisco a également évoqué la création, par le Parquet général de la République, d'un canal d'information officiel (« Tribunal Supremo e Oficial ») servant de mécanisme de prévention et de diffusion accrue d'informations relatives à la lutte contre la corruption.

Selon l'inspectrice générale, les activités menées dans le cadre des actions stratégiques prévues par la Stratégie nationale de prévention et de répression de la corruption ont permis d'atteindre un taux d'exécution de 90 %.

De son côté, le procureur adjoint de la République, Africano dos Santos Gamboa, a plaidé pour la poursuite de la promotion de la célérité procédurale et pour l'amélioration des mécanismes de lutte contre la criminalité économique et financière.

Le magistrat a estimé que les missions permanentes du Parquet général de la République, du Ministère public et des autres organes liés à l'administration de la justice pénale constituent des instruments essentiels pour la prévention et la répression de ce type de criminalité.

Africano dos Santos Gamboa a également souligné les progrès réalisés dans l'harmonisation du travail pluridisciplinaire entre les différents organes, considérant ce mécanisme comme un facteur structurant pour une réponse plus efficace à la criminalité économique et financière.

Le magistrat a par ailleurs appelé au renforcement de la coopération internationale, compte tenu du caractère de plus en plus organisé et transnational de ce type de criminalité.

« La criminalité économique et financière revêt un caractère de plus en plus organisé et transnational ; nous considérons donc que ces aspects fondamentaux et structurels, ainsi que l'harmonisation interne entre les organismes qui mènent cette mission de manière pluridisciplinaire, sont essentiels », a-t-il déclaré.

La Commission de mise en oeuvre et de suivi de la Stratégie nationale de prévention et de répression de la corruption a été créée en août 2024 par le Président de la République, via le décret présidentiel n° 184/24.

Cet organe a pour mission d'assurer la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de prévention et de répression de la corruption (ENAPREC 2024-2027), ainsi que de suivre le respect de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.