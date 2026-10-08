Afrique: La victoire sur le Malawi renforce la confiance dans la qualification - Responsable des sports

Ondjiva — Le responsable provincial des sports de Cunene, Frason Panduleingue, a déclaré ce mercredi que la victoire de l'Angola sur le Malawi (3-1) renforce la confiance des supporters envers les « Palancas Negras » dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027.

S'exprimant auprès de l'ANGOP au sujet du match disputé mardi, Frason Panduleingue a estimé que l'équipe angolaise fait preuve de plus de solidité, de dynamisme et de cohésion, avec des transitions rapides et une ambition compétitive accrue. Selon lui, l'équipe dispose des atouts nécessaires pour mener une bonne campagne de qualification pour la CAN, soulignant au passage le travail du sélectionneur Aliou Cissé.

Il a indiqué que le système tactique à trois défenseurs centraux et deux milieux de soutien, mis en place par le technicien sénégalais, a apporté davantage d'équilibre et d'efficacité à l'équipe, notamment en défense, tout en limitant les occasions de l'adversaire.

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Par ailleurs, Frason Panduleingue a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail afin que les joueurs assimilent les consignes de l'entraîneur et soient prêts pour les prochains défis. Le match entre l'Angola et le Malawi comptait pour la deuxième journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2027. Grâce à cette victoire, les « Palancas Negras » totalisent quatre points et occupent la deuxième place du groupe B, à égalité avec l'Égypte, qui est en tête grâce à une meilleure différence de buts.

Le Malawi conserve ses trois points à la troisième place, tandis que le Soudan du Sud occupe la dernière position sans avoir inscrit le moindre point.