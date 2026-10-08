Angola: De faibles pluies attendues dans quatre provinces du pays

Luanda — Les provinces de Cabinda, Zaire, Bengo et Benguela pourraient connaître de faibles pluies au cours des prochaines 24 heures, au cours des prochaines 24 heures.

Selon l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), des pluies faibles à modérées, accompagnées d'un risque d'orages isolés, sont prévues à Uíge, Malanje, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Huambo, Bié, Moxico, Cubango et Cuando, tandis que de la bruine est attendue à Huíla.

Par ailleurs, de la brume matinale est prévue à Namibe, et le ciel sera partiellement nuageux à Luanda, Icolo e Bengo ainsi qu'à Cunene.

Températures (min/max) : Luanda 22/27, Cabinda 24/28, Sumbe 21/24, Caxito 22/32, Mbanza Congo 21/31, Uíge 19/29, Catete 21/32, Ndalatando 18/31, Malanje 18/30, Dundo 21/31, Saurimo 20/31, Benguela 21/26, Huambo 17/24, Cazombo 18/30, Cuito 18/25, Luena 17/31, Lubango 16/32, Menongue 16/34, Moçamedes 16/22, Ondjiva 17/36, Mavinga 21/33. AB/DP/LUZ