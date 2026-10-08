Angola: Handball - Primeiro d'Agosto remporte sa deuxième victoire en Coupe des Champions africaine

Luanda — L'équipe de Primeiro d'Agosto a battu mercredi, le Mazembe HC de la République démocratique du Congo, 44-14, en match de la deuxième journée du groupe A de la 47e édition de la Coupe des Champions africains de handball, qui se déroule à Luanda.

Jouant à domicile, au Pavillon omnisports de Kilamba, l'équipe « militaire » a dominé la rencontre de bout en bout et menait déjà avec une différence de 15 buts à la mi-temps (22-7).

Dolores do Rosário a été la meilleure buteuse du match avec neuf buts.

L'équipe féminine de Primeiro d'Agosto compte quatre points et occupe la première place du groupe A.

Plus tard dans la journée, au même endroit, Petro de Luanda affronte Heritage (RDC) chez les femmes, tandis qu'Al Ahly (Égypte) joue contre Flowers of Benin et Interclube affronte Petro de Luanda chez les hommes.