Angola: La Direction de la santé organise une campagne de dépistage du cancer du sein sur les marchés

Luanda — Une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein est actuellement menée sur les marchés de la municipalité de Viana, à Luanda, afin d'informer les citoyens sur la prévention et le diagnostic précoce de la maladie.

Selon Marisa Amaral, responsable du programme de santé sexuelle et reproductive à Viana, des équipes sont présentes aujourd'hui sur le marché de Luanda Sul pour proposer des services de conseil, de tri, d'évaluation clinique et de dépistage du cancer du sein.

La responsable a précisé que cette activité se déroulerait tous les mercredis du mois d'Octobre sur les marchés de cette municipalité, à savoir Regedoria, Estalagem et Luanda Sul, dans le cadre du programme « Octobre rose ».

Mme Amaral a ajouté que le programme prévoit la sensibilisation des vendeurs et des habitants, avec l'aide d'acteurs sociaux distribuant des brochures et des dépliants contenant des informations sur la maladie.

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Elle a indiqué qu'à Viana, quinze patientes sont reçues chaque jour pour un dépistage du cancer du sein à l'hôpital Mãe Jacinta Paulino, où ce service est disponible ; les cas positifs sont ensuite envoyés à l'Institut de lutte contre le cancer pour une prise en charge.

Le cancer du sein correspond à une prolifération incontrôlée des cellules mammaires. Les signes et symptômes incluent : des nodules, des altérations cutanées (rougeurs ou aspect « peau d'orange »), un écoulement anormal du mamelon, un changement de forme ou de taille du sein, ainsi que des douleurs persistantes au niveau du sein ou de l'aisselle.

La prévention repose sur une alimentation saine, la pratique d'une activité physique, l'évitement de la consommation d'alcool et de tabac, le maintien d'un poids santé et la réalisation régulière d'auto-examens des seins.

« Octobre rose » est une période de mobilisation sociale visant à renforcer les messages de prévention et de dépistage précoce du cancer du sein et, plus récemment, du cancer du col de l'utérus.