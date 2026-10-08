Angola: Kwenda II - Suivi de l'état nutritionnel des enfants à Gambos

Gambos — Dans le cadre du volet « Capital humano » du programme Kwenda II, des techniciens de santé ont évalué mardi l'état nutritionnel de 80 enfants de la commune de Chiangé, dans la municipalité de Gambos.

L'équipe « Capital humano » de Kwenda a mené une action de suivi auprès de la coopérative agricole de Tchiekeipo, axée sur l'état nutritionnel des enfants de 0 à 2 ans. Selon le directeur du FAS, Frederico Sanumbutue, 80 enfants ont été évalués grâce à des mesures anthropométriques (poids, taille et périmètre brachial) afin de suivre leur croissance et d'identifier d'éventuels risques nutritionnels. Il a souligné que cette action a également permis de sensibiliser les familles à l'importance du suivi de la croissance des enfants, d'une alimentation adéquate et de la prévention de la malnutrition.

Le responsable a annoncé que cette action s'inscrit dans le cadre du volet « Capital humano » de Kwenda II, qui vise à améliorer l'accès des familles vulnérables aux services sociaux de base et au bien-être des enfants. À Gambos également, le troisième jour de versement des 5e et 6e tranches des Transferts Sociaux et Monétaires, aux points fixes de Kafela et Nguelengue, dans la commune de Chiangé, a été marqué par la vaccination des chiens contre la rage. Dans le cadre des bonnes pratiques, l'aménagement de chemins pour faciliter l'accès des véhicules au point fixe de Nguelengue, le débroussaillage et la désinfection des lieux de paiement, réalisés avec la participation de la communauté, ont également été mis en avant.