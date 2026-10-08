Afrique: La sélection peaufine sa finition avant la réception du Malawi

Luanda — L'équipe nationale de football a travaillé dimanche, la finition au stade 22 de Junho, dans le cadre de la préparation du match de mardi contre le Malawi, comptant pour la deuxième journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027.

Après un stage de sept jours à Casablanca (Maroc), le groupe a travaillé les tirs à courte et longue distance lors d'une séance marquant une nouvelle étape de la préparation pour les débuts d'Aliou Cissé en terre angolaise, dans la course à la qualification pour la CAN 2027, qui sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Les « Palancas Negras » ont également répété les phases arrêtées, avec l'utilisation de murs défensifs, lors d'une séance ouverte aux journalistes et au grand public.

Pendant une heure et demie, les joueurs ont effectué des exercices de passes en une touche de balle, avant de terminer par un match d'entraînement sur terrain réduit.

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La sélection reprendra l'entraînement ce lundi au stade 11 de Novembro, où elle effectuera la reconnaissance de la pelouse.

Sous la direction du sélectionneur Aliou Cissé, l'équipe s'est entraînée pendant sept jours à Casablanca, après le match nul (0-0) concédé face à l'Égypte au Caire.

L'Angola occupe la troisième place du groupe B avec un point. L'Égypte est en tête avec quatre points, suivie du Malawi (trois points), tandis que le Soudan du Sud ferme la marche, sans le moindre point.