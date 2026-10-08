Afrique: Le marché sénégalais est la deuxième destination des exportations tunisiennes vers le continent subsaharien

Dakar — Le Sénégal est devenu la deuxième destination des exportations de la Tunisie en Afrique subsaharienne, dont il reçoit 10,6 % équivalant à 58 milliards de francs CFA, a indiqué, mercredi, dans la capitale sénégalaise, l'ambassadeur de ce pays d'Afrique du Nord à Dakar, Rachid Saidani.

"Le Sénégal [...] représente maintenant le deuxième client de la Tunisie en Afrique subsaharienne. Il capte à lui seul 10,6 % des exportations tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne, l'équivalent de 58 milliards de francs CFA", a-t-il dit à l'occasion du séjour à Dakar d'une mission économique et commerciale de promotion de l'huile d'olive tunisienne.

D'après lui, le Sénégal est devenu une destination de premier plan des exportations des pays d'Afrique du Nord, dont la Tunisie.

"Le Sénégal absorbe un flux commercial diversifié venant de la Tunisie, ce qui prouve la vitalité de la coopération qu'entretiennent les deux nations", a souligné M. Saidani.

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D'après lui, les entreprises tunisiennes implantées au Sénégal et celles qui y exportent leurs marchandises sont au nombre de 140.

Environ 200 produits tunisiens à forte valeur ajoutée sont commercialisés au Sénégal, a-t-il indiqué, ajoutant que les emballages métalliques, les dattes, le zinc, les produits de pâtisserie, le plâtre et le carbonate de calcium en font partie.

Le secrétaire général du ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubacar Ndiaye, estime que le Sénégal et la Tunisie doivent travailler ensemble à "s'intégrer avec succès dans l'économie mondiale".

"Cette initiative repose sur la complémentarité entre la dynamique de transformation du Sénégal et l'expertise technique de la Tunisie, deux pays qui ont [intérêt] à unir leurs forces", a dit M. Ndiaye en parlant du séjour à Dakar de la mission économique et commerciale tunisienne.

"La Tunisie s'est présentée comme un partenaire stratégique majeur au Sénégal en devenant son premier fournisseur d'huile d'olive et de dattes", a reconnu M. Ndiaye.

D'après lui, au moins 50 % des importations d'huile d'olive du Sénégal viennent de la Tunisie, laquelle fournit au marché sénégalais 47 % de ses importations de dattes.

Les entreprises sénégalaises souhaitent nouer des partenariats durables avec la Tunisie, selon Mouhamed Seck, un représentant du secteur privé du Sénégal.

Le Sénégal a "un positionnement géographique idéal", dont peuvent profiter les entrepreneurs tunisiens pour accéder au marché ouest-africain, a-t-il dit, estimant que la Tunisie est un acteur "de premier plan" du "savoir-faire agroalimentaire" en Afrique.

Les membres de la mission commerciale tunisienne et les représentants du secteur privé sénégalais ont souhaité créer des joint-ventures dans plusieurs secteurs.

L'Agence sénégalaise de promotion des exportations, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal et la direction du commerce extérieur du Sénégal se sont mobilisées pour échanger avec la mission tunisienne, qui effectue un séjour de trois jours à Dakar.

"Elles travailleront main dans la main avec leurs homologues tunisiennes [pour développer] les échanges commerciaux entre les deux pays", a assuré le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce.