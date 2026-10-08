Sénégal: Thiès - Tattène sérère doté d'un poste de santé d'une valeur de 60 millions de FCFA

7 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tattène sérère — Le maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr, a inauguré, mardi à Tattène sérère, un poste de santé d'un coût global de 60 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

"Nous sommes venus inaugurer une infrastructure de santé de haut niveau, avec un plateau technique relevé, des infrastructures et du matériel médical de très haut niveau", a affirmé Alioune Sarr, lors de la cérémonie d'inauguration.

La construction du poste de santé a coûté "40 millions de francs [et] son équipement, 20 millions de francs" de FCFA, a précisé l'édile.

Selon Alioune Sarr, cette réalisation a été rendue possible "grâce au dynamisme, à [l'entregent] et au patriotisme d'un fils du village [de Tattène sérère], Babacar Thiandoum".

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La construction de ce poste de santé s'inscrit, a-t-il dit, dans une vision et un plan global, celui du projet Notto Diobass smart city.

Il a expliqué que la réalisation de cette infrastructure vise à rendre accessible un service essentiel qu'est la santé.

Le droit à la santé est consacré par la constitution et, de ce fait, "tous les Sénégalais sont égaux devant les services publics", a-t-il rappelé, avant de se demander "s'il est acceptable qu'une femme rurale, avant d'accoucher, soit contrainte de vivre le martyre, parfois même au péril de sa vie".

"C'est la raison pour laquelle nous avons fait de la santé une priorité", a insisté Alioune Sarr.

Il a annoncé, par ailleurs, un programme de lotissement de la municipalité pour la sécurisation foncière, visant à permettre aux populations de la commune d'accéder au logement.

Lire l'article original sur APS.

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