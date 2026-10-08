Afrique: JOJ Dakar 2026 - 150 officiels techniques en formation dans cinq disciplines

Dakar — Cent cinquante officiels techniques sénégalais prennent part à une session de formation dans cinq disciplines sportives, dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, une initiative lancée mercredi à Dakar par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), pour renforcer les ressources humaines nécessaires au bon déroulement des compétitions.

Cette session, organisée en collaboration avec le Comité d'organisation des JOJ, concerne la gymnastique, le hockey sur gazon, le sport équestre, la boxe et la natation. Elle a démarré depuis lundi et se poursuivra jusqu'au samedi.

Elle vise à renforcer les compétences des ressources humaines sportives sénégalaises et à constituer un vivier d'officiels techniques capables de contribuer à l'organisation des compétitions des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

"La formation des officiels techniques constitue un objectif très important pour la réussite des compétitions", a souligné la directrice adjointe des programmes Éducation physique et sportive et Sports de la CONFEJES, Nathalie Noameshie, lors de la cérémonie officielle d'ouverture des formations des officiels techniques en boxe, gymnastique, Hockey sur gazon, natation et Sport équestres

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Selon elle, ces officiels jouent "un rôle essentiel" dans le respect des règles, la qualité de l'arbitrage et du jugement, ainsi que dans le bon déroulement des compétitions.

Elle a indiqué que cette formation vient consolider les efforts engagés par la CONFEJES depuis 2024, avec déjà 300 officiels techniques formés dans différentes disciplines sportives.

Les 150 participants à la nouvelle session "seront encadrés et certifiés par des experts désignés par les fédérations internationales ou africaines compétentes. Les formations se dérouleront dans les sièges des fédérations sportives concernées", a-t-elle dit.

300 officiels techniques déjà formés dans différentes disciplines sportives

Pour Gin-Clord Samba Samba, coordonnateur des programmes et conseiller technique Sport à la CONFEJES, cette initiative constitue "une étape importante dans le processus de préparation des ressources humaines sportives nécessaires à la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

Il a insisté sur la nécessité de mettre à la disposition du COJOJ et des fédérations nationales sportives "un vivier d'officiels compétents", capables "d'intervenir aussi bien dans les compétitions nationales qu'aux niveaux africain et international".

"Cette initiative s'inscrit dans le programme de la Conférence et participe notamment au volet consacré à la formation dans l'industrie du sport", a-t-il ajouté, estimant qu'elle constitue à la fois "un investissement dans la réussite des JOJ Dakar 2026" et "une contribution durable au développement du sport sénégalais".

Prenant la parole au nom des fédérations bénéficiaires, le président de la Fédération sénégalaise de natation, Magatte Fatim Dièye a salué l'accompagnement de la CONFEJES, qui, selon lui, permet depuis deux ans aux fédérations de renforcer leurs capacités et de former davantage d'officiels en perspective des JOJ Dakar 2026.

"Les officiels ont un rôle très important à jouer pour la réussite de ces Jeux", a-t-il souligné, précisant qu'une vingtaine de fédérations ont déjà bénéficié de cet accompagnement.

Il a relevé que les officiels formés sont désormais davantage conscients de leur rôle dans la réussite des JOJ et estimé que le Sénégal pourra continuer à bénéficier de leur expertise au-delà de cette échéance.

Les bénéficiaires ont également mis en avant l'intérêt de cette formation, notamment en perspective des compétitions des JOJ Dakar 2026.

Pour Abdoulaye Sakho, officiel en sport équestre, cette session constitue une occasion de renforcer des acquis déjà obtenus. "Nous avions déjà fait cette formation il y a quelque temps. Nous sommes juste venus renforcer encore nos capacités et nous améliorer", a-t-il expliqué, se disant confiant quant à la capacité des participants à "bien gérer la compétition", puisqu'ils seront appelés à y officier.

En natation, Mbakhar Gning dit participer à la formation pour "s'améliorer davantage" et acquérir de l'expérience afin de mieux encadrer les plus jeunes. "Nous devons officier pour les JOJ. Au sortir de cette formation, nous connaîtrons mieux les règles de l'arbitrage", a-t-il indiqué.

Pour Fatoumata Soumah, bénéficiaire en hockey sur gazon, la formation a surtout permis de mieux connaître une discipline qu'elle découvre. "Cette formation m'a fait connaître cette discipline. J'ai appris beaucoup de choses et acquis des compétences", a-t-elle souligné.

Elle estime que ces acquis pourront contribuer à faire davantage connaître le hockey sur gazon au Sénégal, notamment "dans les écoles, les universités et les écoles sportives".

Les meilleurs participants pourront être retenus pour officier lors des compétitions des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, a indiqué M. Samba, les invitant à faire preuve "d'assiduité et à tirer pleinement profit des enseignements théoriques et pratiques dispensés".

La CONFEJES a, par ailleurs, accordé une subvention à chacune des fédérations concernées afin de faciliter l'organisation et la mise en oeuvre des sessions de formation.