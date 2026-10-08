Sénégal: Résultats scolaires - Des 'progressions' notées à Tivaouane et Taïba Ndiaye en 2025-2026

Tivaouane — Des progressions ont été notées dans les résultats scolaires enregistrés à Tivaouane et Taïba Ndiaye durant l'année scolaire 2025-2026, a appris l'APS d'acteurs de l'éducation.

Le taux de réussite au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans l'inspection de l'éducation et de la formation de Tivaouane est passé de 72,40 % en 2025 à 89,93 % en 2026, soit une progression de 17,53 points, a indiqué mardi le responsable de cette circonscription éducative.

L'inspecteur Issa Ndior évoquait cette amélioration lors d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires à des élèves issus des écoles classiques et coraniques relevant de sa zone d'intervention.

"L'engagement que nous avions tous pris était de maintenir le cap et même de faire mieux. Par la grâce de Dieu, cette année, nous sommes passés de 72,40 % à 89,93 %", a-t-il déclaré.

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Selon lui, le taux de réussite au CFEE était passé, en 2025, de 57,42 % à 72,40 %, soit une progression de près de 15 points.

Les résultats scolaires enregistrés à l'élémentaire et au moyen, dans la commune de Taïba Ndiaye, ont aussi connu une nette progression, passant de 67 % en 2025 à 86,99 % en 2026, selon le responsable du district de Mboro, Ibrahima Diabaté.

"En 2026, nous sommes passés de 67 % à 86,99 %, ce qui représente une très belle progression", a-t-il relevé.

M. Diabaté a signalé toutefois que malgré cette amélioration, la commune reste en-dessous de la moyenne de l'IEF, estimée à 89 %, et de celle de l'Académie, qui s'élève à 93 %.

Ibrahima Diabaté a invité les différents acteurs concernés à redoubler d'engagement et à faire remonter les difficultés rencontrées dans les établissements, afin de permettre à l'administration scolaire et aux collectivités territoriales d'apporter des réponses adaptées.

A Tivaouane, en plus des lots de fournitures scolaires, la mairie a mis à la disposition des écoles une photocopieuse multifonctionnelle, deux ordinateurs portables, deux imprimantes et des matériaux de bureau.

Le président de la commission éducation de la commune de Taïba Ndiaye, Khar Diop a informé que la mairie a consacré une enveloppe de 17,4 millions de francs CFA à l'achat de ces fournitures scolaires.

Le maire de Taïba Ndiaye, Assane Ndiaye, a, par ailleurs, salué la signature par le président de la République d'un décret consacrant définitivement le changement de nom du lycée de Taïba Ndiaye, désormais baptisé du nom de l'ancien député-maire de la commune, Alé Lo, décédé en mars 2026.