Sénégal: Bandafassi - Des fournitures scolaires à des écoles de l'élémentaire et du préscolaire

Kédougou — Le Conseil municipal de Bandafassi a remis mercredi des fournitures scolaires aux écoles du préscolaire et de l'élémentaires, ainsi que d'autres matériaux aux collèges et le Lycée de la commune en vue de contribuer à rendre possible le concept "Uby tay, Jang tay", a constaté l'APS.

"Nous avons dégagé neuf millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires destinées aux écoles de la commune. Le concept "Uby Tay, Jang tay" (démarrer les cours dès la rentrée) ne sera plus un simple slogan mais une réalité à Bandafassi ici en milieu rural", a déclaré le maire Mamadou Yéro Ba.

Il s'exprimait au cours d'une cérémonie de remise des fournitures scolaires en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi Abdoul Aziz Mbodji, le représentant de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) Yaya Badji, des directeurs de l'école et des responsables des comités de gestion d'école (CGE).

Par ailleurs le Conseil municipal de Bandafassi a réhabilité six écoles dans les villages de Hamady Yéri et de Bandafassi dans le cadre du programme d'investissement de la municipalité, selon le maire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous avons engagé en même temps un entrepreneur qui a réhabilité les tables bancs sur place pour répondre au besoin formulé par les directeurs d'école pour une bonne rentrée scolaire", a-t-il ajouté.

Mamadou Yéro Ba a souligné que le conseil municipal a mis à la disposition des directeurs et des CODEC une photocopieuse multifonctionnelle pour la prise en charge des évaluations scolaires.

Yaya Badji par ailleurs, chef du bureau examen et concours à l'IEF de Kédougou, a insisté sur l'importance de prendre en compte les enjeux pédagogiques dans l'élaboration du budget, "au-delà des besoins en cahiers".

Le sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi Abdoul Aziz Mbodji a invité les directeurs d'école et les président des CGE à travailler en "parfaite collaboration" avec les parents d'élève pour pouvoir faire une répartition judicieuse des fournitures en prenant en charge les critères d'équité et de vulnérabilité pour certains élèves.