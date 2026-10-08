Sénégal: Tivaouane - Le taux de réussite au CFEE enregistre un bond de plus de 17% en un an

Tivaouane — Le taux de réussite au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans la circonscription éducative Tivaouane est passé de 72,40 % en 2025 à 89,93 % en 2026, soit une progression de 17,53 points, selon les résultats communiqués par les services compétents concernés.

L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Issa Ndior, a fait état de cette progression mardi, lors de la cérémonie de remise de fournitures scolaires destinées aux élèves et pensionnaires des établissements coraniques de la circonscription éducative de Tivaouane.

"L'engagement que nous avions tous pris était de maintenir le cap et même de faire mieux. Par la grâce de Dieu, cette année, nous sommes passés de 72,40 % à 89,93 %", a-t-il déclaré.

En 2025, le taux de réussite au CFEE était passé de 57,42 % à 72,40 %, soit une progression de près de 15 points.

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Pour Issa Ndior, cette évolution résulte des efforts conjugués des différents acteurs de la communauté éducative, notamment les collectivités territoriales, les parents d'élèves, les directeurs d'école et les enseignants.

"Nous sommes dans une société éducative", a-t-il souligné, en insistant sur la responsabilité partagée des différents acteurs dans l'amélioration des résultats scolaires.

L'IEF a par ailleurs évoqué la préparation de la prochaine rentrée scolaire, notamment la distribution des fournitures avant l'ouverture des classes.

Cette mesure fait suite aux recommandations de la réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée à la préparation de la rentrée, tenue le 22 septembre 2026 sous la présidence du préfet de Tivaouane.

"Ce n'était pas évident, mais nous notons avec beaucoup de satisfaction que la mairie de Tivaouane a fait en sorte que la distribution des fournitures se fasse avant l'ouverture des classes", a déclaré M. Ndior.

Selon le troisième adjoint au maire de Tivaouane, Moustapha Thiam, la dotation municipale s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du mot d'orde "Ubi tey, Jang tey".

Elle comprend notamment 31 500 cahiers, 36 000 bics, 5 500 ardoises et 2 600 boîtes de craie, ainsi que des produits d'entretien.

La mairie a également mis à la disposition des établissements du matériel administratif et informatique, comprenant notamment 500 rames de papier A4, une photocopieuse multifonctionnelle, deux ordinateurs portables et deux imprimantes, en plus de fiches scolaires, enveloppes et fournitures de bureau.

Des matériels de géométrie, de peinture et divers équipements complètent la dotation.

Pour Moustapha Thiam, cette distribution traduit la volonté de la municipalité de contribuer aux dispositions prises pour permettre un démarrage des enseignements dans les meilleures conditions dès l'ouverture des classes.

L'ouverture des classes est prévue le lundi 12 octobre 2026.