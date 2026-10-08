Sénégal: La Stratégie nationale d'industrialisation verte sera proposée aux acteurs de l'industrie, la semaine prochaine

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce va soumettre la Stratégie nationale d'industrialisation verte aux acteurs concernés en vue de sa "validation", mardi 13 octobre, a-t-on appris, mercredi 7 octobre, à Dakar, du directeur du redéploiement industriel, Samuel Tabane.

"Le ministère de l'Industrie et du Commerce a entamé l'élaboration de la Stratégie nationale d'industrialisation verte, qui sera soumise aux acteurs du secteur de l'industrie en vue de sa validation, lors d'un atelier prévu mardi 13 octobre 2026", a-t-il annoncé lors d'une table ronde consacrée à l'industrialisation verte au Sénégal.

D'après M. Tabane, le plan élaboré comprend quatre axes : les réformes, le renforcement des capacités, l'accès au financement et le développement de niches industrielles porteuses.

Il invite les acteurs du secteur de l'industrie à participer à l'atelier de "validation" de la Stratégie nationale d'industrialisation verte.

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Il ne s'agira pas d'une "simple validation", a souligné le directeur du redéploiement industriel, ajoutant que le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attend à ce que "des idées concrètes susceptibles d'éclairer l'action publique" lui soient proposées lors de l'atelier du mardi 13 octobre.

M. Tabane juge nécessaire de relier la politique de transition écologique du pays à ses objectifs de développement industriel, d'établir des liens entre la transformation locale des ressources naturelles et l'accès à l'énergie, la création d'emplois et l'implication du secteur privé.

Il précise que "la croissance industrielle et la transition juste ne sont pas contradictoires".

Le directeur du redéploiement industriel signale que les potentialités du Sénégal en énergies renouvelables sont une opportunité à saisir pour accélérer le développement industriel et mettre à la disposition des entreprises une énergie à coût abordable.