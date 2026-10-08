Afrique: JOJ - Le ministre de l'Intérieur alerte sur les contraintes engendrées par certaines mesures de circulation

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé a affirmé que certaines mesures de sécurité durant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 vont entraîner des contraintes, appelant à la "compréhension" des Sénégalais.

"C'est dire que la sécurité des JOJ est l'affaire de tous. Pendant la compétition, certaines mesures de circulation et de contrôle pourront entraîner des contraintes. J'en appelle à la compréhension et à la patience de nos compatriotes", a-t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'exprimait à la fin d'un exercice de simulation d'une attaque terroriste et prise d'otages aux allures de répétition générale pour les forces de défense et de sécurité avant l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse prévue le 31 octobre prochain.

Mouhamadou Makhtar Cissé a invité les Sénégalais à la vigilance, en soulignant que "tout comportement suspect doit être signalé aux forces de l'ordre".

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"Je le répète, chaque citoyen est un maillon du dispositif (...), sur la base des appréciations des évaluateurs, je peux vous l'affirmer : le dispositif national de sécurité des Jeux est opérationnel. Cela ne veut pas dire qu'il est parfait", a-t-il poursuivi.

Le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à partir du 31 octobre, la première compétition olympique de l'histoire organisée sur le continent africain.

Environ 2 700 athlètes issus de 151 nations vont participer jusqu'au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly à ces jeux olympiques de la jeunesse.