Afrique: Les JOJ Dakar 2026 vont mobiliser 14 600 éléments des FDS et secouristes

Dakar — Environ 14 600 personnels des Forces de défense et de sécurité (FDS), des services de secours, des administrations et des collectivités territoriale seront mobilisés pour le bon déroulement des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris, mercredi, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

"Au total 14 600 personnels des Forces de défense et de sécurité(FDS), des services de secours, des administrations et des collectivités territoriales sont mobilisés sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly", a-t-il dit.

Il s'exprimait à la fin d'un exercice de simulation d'une attaque terroriste et de prise d'otages, aux allures de répétition générale avant l'ouverture octobre des JOJ, le 31 octobre.

Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, les JOJ exige "une préparation à la hauteur de son importance".

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"Ils imposent de prévoir les risques, de tester les procédures, de renforcer la coordination et de s'assurer que chaque acteur connaît précisément son rôle et ses responsabilités", a expliqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Selon lui, l'exercice mené ce mercredi est l'aboutissement d'une campagne de trois exercices majeurs conduites sur 15 mois à travers des volets tels que la planification, la formation, les entraînements.

"Trois phases ont été déployées en termes d'exercices d'état-major pour les postes de commandement, avec déploiement des actions que nous vivons aujourd'hui. L'exercice sur table a éprouvé nos mécanismes de décision et la circulation de l'information. Les exercices sectoriels ont confronté nos plans au terrain", a-t-il expliqué.

Le Sénégal va accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à partir du 31 octobre, la première compétition olympique de l'histoire organisée sur le continent africain.

Environ 2 700 athlètes issus de 151 nations sont attendus aux JOJ Dakar 2026, qui se déroulent jusqu'au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.