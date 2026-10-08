Afrique: Un universitaire appelle à construire un héritage durable des JOJ 2026

Dakar — Le professeur Djibril Seck, spécialisé en biomécanique et physiologie de la performance, a appelé, mercredi à Dakar, à inscrire les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 dans une réflexion dépassant le volet sportif pour se porter sur l'héritage scientifique, éducatif, culturel et social de cette manifestation qui se tient au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre.

"À la fin, c'est une feuille de route, un tableau de bord et des indicateurs qui doivent être dégagés", a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de mettre en cohérence les différentes recherches et contributions consacrées à la jeunesse et au sport.

Il intervenait lors d'une conférence publique sur le thème "Sport, éducation, jeunesse et loisirs, regards croisés sur les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

La rencontre s'est tenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), à l'initiative de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) et de l'Unité de formation et de recherche en Sciences de l'éducation, de la formation et du sport de Saint-Louis (UFR SEFS).

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Selon M. Seck, par ailleurs spécialisé en sciences et techniques de l'activité physique, cette rencontre devrait permettre de réfléchir sur les préparatifs des Jeux, leur déroulement et l'après JOJ.

Il a insisté sur la dimension multidisciplinaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives qui, selon lui, "s'appuient sur plusieurs ressources", notamment la biomécanique, la physiologie, la psychologie et les sciences sociales.

Il a par ailleurs appelé à valoriser les recherches et à renforcer les réseaux entre universitaires, institutions de formation et acteurs du sport, estimant que les JOJ constituent une opportunité de produire et de partager des connaissances susceptibles d'alimenter les politiques publiques en faveur de la jeunesse.

Le professeur Seck a enfin souligné l'importance de préserver et de transmettre le patrimoine culturel, en invitant les nouvelles générations à "réinventer le monde", tout en valorisant les langues, pratiques et expressions culturelles locales.

La conférence s'inscrit dans le cadre des réflexions scientifiques et universitaires accompagnant la préparation des JOJ Dakar 2026, qui se tiennent pour la première fois en Afrique.

Elle a réuni à la salle de conférence de l'UCAD 2 des chercheurs, enseignants-chercheurs, acteurs de la société civile du Sénégal, de France, du Maroc, du Togo, du Gabon, du Bénin et de la Côte d'Ivoire.