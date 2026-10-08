Guinée Bissau: A Elalap, une alliance renouvelée pour célébrer la paix et l'amitié entre le pays et la Guinée-Bissau

Ziguinchor — Plusieurs villages sénégalais situés en bordure du fleuve Casamance (sud) ont pris part à un programme d'investissement humain à Elalap, en Guinée-Bissau, dans le cadre des activités de l'Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration.

Lancée en 2010, l'Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration vise à célébrer l'amitié entre les des pays, en vue d'oeuvrer davantage pour la paix et l'intégration.

Les villages de Kaguit, Youtou, Ourong, Etafoune et Eramine, situés dans le département d'Oussouye, ont participé à correspondance à la 13e édition de cette initiative, déroulée cette année.

Le programme mis en oeuvre pendant une semaine cette année, du 28 septembre au 5 octobre, a porté sur des activités d'investissement humain, à travers une mobilisation pour la construction d'une digue de protection à Elalap, en Guinée-Bissau.

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"Ces rencontres sont des retrouvailles internationales axées sur la paix et l'intégration, que nous organisons depuis 2012, alternativement au Sénégal et en Guinée-Bissau, pour célébrer l'amitié entre le Sénégal et la Guinée-Bissau", a expliqué Daouda Diédhiou, le président de l'Alliance, interrogé par l'APS.

En raison du conflit casamançais, "il y avait beaucoup de difficultés entre les peuples frontaliers de Guinée-Bissau et du Sénégal", a-t-il souligné.

Il assure de l'engagement des populations situées de part et d'autre de la frontière de changer la donne - objectif qui avait conduit à mettre en place l'Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration, à travers l'organisation d'activités culturelles, sportives et d'intégration.

Selon M. Diédhiou, il revient au village qui accueille de déterminer l'activité phare à mener, en lien avec des questions relevant de l'environnement (mangroves, forêt) mais aussi des sujets portant sur des problèmes de locomotion ou d'enclavement.

Pour 2026, la construction d'une digue de protection a été l'activité phare qui a mobilisé tous les participants pendant une semaine.

"La particularité de cette édition a été la forte mobilisation des villages sénégalais qui ont tous voulu visiter le village d'Elalap. Cette mobilisation est incomparable à celle de 2019. Nous appelons les autorités des deux pays à nous accompagner dans la réalisation de digues de désenclavement, mais aussi de ponts artisanaux", a indiqué Daouda Diédhiou.

Selon son président, l'Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration a élaboré un important programme de désenclavement comportant des volets ponts artisanaux et navigation fluviale.

Daouda Diédhiou affirme que la réalisation de toutes ces infrastructures prévues, devrait apporter des solutions à une bonne partie des difficultés rencontrées par les populations, en termes de mobilité notamment.

Les populations pourront se déplacer plus facilement et interagir au-delà niveau des frontières, a-t-il insisté.

Il considère que la vision de l'Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration dépasse la Guinée-Bissau et le Sénégal, ajoutant que cette structure "vise à couvrir l'Afrique de l'Ouest pour que ce modèle puisse être dupliqué ailleurs, afin que la paix soit l'affaire de tout le monde".

Daouda Diédhiou a salué la mobilisation des participants, qu'il qualifie d'exemplaire, mais a déploré le déficit de matériel pour les travaux d'endiguement.

En dehors de cette activité phare, les membres de l'Alliance, comme à chaque édition, ont voulu innover en intégrant un nouveau volet.

Ils sont allés, cette année, débroussailler la cour de l'école du village d'Elalap.

Il y a eu aussi une opération dénommée "un élève, un sac à dos" pour soulager un peu les parents dans l'achat de fournitures scolaires.