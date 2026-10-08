Sénégal: Kaffrine - Une formation en entrepreneuriat culturel et des spectacles en clôture du FESTIAC

Kaffrine — La cinquième édition du Festival international "Ada Ak Cosan" (FESTIAC) s'est achevée mardi à Kaffrine(centre), sur une note mêlant formation, échanges et expressions artistiques, avec notamment une session de deux jours consacrée à l'entrepreneuriat culturel et plusieurs prestations de troupes et d'artistes.

La formation, destinée principalement à la jeunesse, a réuni une trentaine de participants venus de différentes communes de la région de Kaffrine, mais également des autres localités, d'après Babilas Ndiaye, acteur culturel africain d'origine sénégalaise et formateur.

"Il est important aujourd'hui, avec le grand tournant dans les industries culturelles et créatives que nous vivons avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de mieux former nos jeunes praticiens sur l'entrepreneuriat culturel", a-t-il soutenu.

La dimension artistique a également occupé une place importante dans la clôture du FESTIAC.

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Le public a notamment assisté à des prestations de l'Assiko Boys, à des passages de rappeurs, à un défilé de mode ainsi qu'à des représentations théâtrales assurées par différentes troupes.

Parmi les spectacles présentés, figurait une pièce de la compagnie Thiatou Dialaw, mise en scène par Mame Thierno Niang.

La représentation, consacrée notamment aux questions de genre, de règles sociales et de responsabilité, met en scène le village de Tounkalaye, où les habitants se soumettent à des règles strictes établies par le chef, a t-il expliqué.

La particularité de cette pièce réside dans le fait qu'elle est entièrement jouée sans paroles.

"C'est le théâtre qu'on appelle pantomime", a expliqué Mame Thierno Niang, précisant que cette forme d'expression repose sur les gestes, les expressions du visage, les mouvements et les déplacements des comédiens.