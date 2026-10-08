Sénégal: Pour une meilleure implication des associations professionnelles dans l'élaboration des politiques publiques de santé

Dakar — La directrice d'Enda Santé, Maty Dia, a plaidé mercredi à Dakar pour une plus grande implication des associations professionnelles du secteur dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques sanitaires publiques.

Les associations professionnelles de santé doivent être davantage reconnues et mobilisées dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques afin de contribuer au renforcement durable des systèmes de santé, a-t-elle notamment souligné.

La directrice d'Enda Santé intervenait à l'ouverture officielle d'une rencontre internationale consacrée aux associations de professionnels de santé, organisée dans la capitale sénégalaise les 7 et 8 octobre.

A ses yeux, les associations professionnelles disposent d'une connaissance directe des réalités auxquelles sont confrontées les systèmes de santé.

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Depuis quatre ans, Enda Santé accompagne des associations professionnelles de santé au Burkina Faso, en République démocratique du Congo (RDC) et au Sénégal, dans le cadre d'un projet soutenu par la Fondation Gates.

Maty Dia a cité plusieurs résultats obtenus grâce à ce partenariat, notamment des avancées au Burkina Faso dans les suppléments en micronutriments et la prévention des hémorragies après accouchement, ainsi qu'en RDC dans la nutrition maternelle et le recrutement des sages-femmes.

"Au Sénégal, les associations professionnelles ont notamment contribué aux efforts en faveur de la vaccination contre le papillomavirus", a-t-elle fait valoir.

De son côté, le conseiller technique du directeur général de la Santé, Omar Sagna, a martelé qu'un dialogue régulier avec les associations professionnelles peut améliorer la pertinence des décisions sanitaires, faciliter leur mise en oeuvre et renforcer leur appropriation par les équipes.

"Les associations professionnelles de santé sont des acteurs stratégiques de la transformation de nos systèmes", a-t-il affirmé, évoquant la participation particulièrement importante de ces acteurs

dans l'accès aux vaccins essentiels, la santé maternelle, le leadership professionnel et le partage des tâches entre les différentes catégories de personnel de santé.

La rencontre réunit des représentants des ministères de la Santé, des associations professionnelles, des institutions de recherche, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations régionales et internationales du Burkina Faso, de la RDC et du Sénégal.

Elle vise à tirer les enseignements des expériences conduites dans ces trois pays et à dégager des recommandations pour la pérennisation et la mise à l'échelle des acquis du projet.