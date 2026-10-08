Afrique: CAN 2025 - Le TAS appelé à trancher l'inédit bras de fer entre le Sénégal et le Maroc

L'heure de vérité est arrivée. Ce jeudi 8 octobre 2026, à Lausanne, le Tribunal arbitral du sport (TAS) est appelé à se pencher sur l'un des épisodes les plus controversés de la CAN 2025 : la finale entre le Sénégal et le Maroc, disputée le 18 janvier 2025 à Rabat. Une rencontre marquée par une interruption de jeu de plus de quinze minutes, le départ momentané des joueurs sénégalais, puis leur retour sur la pelouse avant la fin du match.

Sur le terrain, le Sénégal s'était imposé 1-0 en prolongation, sur un but de Pape Gueye, et avait célébré le sacre avec le trophée et les médailles. Quelques mois plus tard, le 17 mars 2026, le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a cependant déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert, sur le score de 3-0, après avoir retenu contre la sélection sénégalaise son départ du terrain sans autorisation de l'arbitre, en application des articles 82 et 84 du règlement disciplinaire. Depuis, les deux fédérations se disputent la légitimité du titre continental.

L'audience du TAS, qui se tiendra à huis clos, sera présidée par le Français Gérald Simon, assisté de l'Italien Luigi Fumagalli et de l'Allemand Ulrich Haas. Les représentants des deux parties ainsi que ceux de la CAF doivent présenter leurs arguments juridiques. Le Sénégal et le Maroc ont demandé que la procédure se déroule en français. La décision est attendue dans les prochains jours.

Le Sénégal s'appuie sur les lois du jeu

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Pour récupérer le titre remporté sur le terrain, le Sénégal entend notamment s'appuyer sur les Lois du jeu de l'International Football Association Board (IFAB). Son argumentaire repose sur le rôle central de l'arbitre et sur le caractère définitif de ses décisions concernant les faits de jeu.

Lors de la finale, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala avait interrompu la rencontre après le départ des joueurs sénégalais, survenu après qu'un penalty a été accordé au Maroc à la 97e minute, une décision d'autant plus contestée qu'un but avait été refusé au Sénégal quelques instants plus tôt, sans recours à l'assistance vidéo (VAR). Les joueurs sénégalais étaient revenus sur la pelouse quelques minutes plus tard, permettant à la rencontre de reprendre et d'aller à son terme. L'arbitre avait ensuite validé le résultat et la victoire du Sénégal.

Pour la partie sénégalaise, cette séquence constitue un élément essentiel de l'argumentaire : l'arbitre, maître du jeu, avait choisi de permettre la reprise de la rencontre plutôt que de mettre fin au match et de constater un forfait.

Le Maroc invoque les règlements de la compétition

Face à cet argument, le Maroc devrait mettre en avant les dispositions réglementaires de la CAF relatives à l'abandon du terrain. Les articles 82 et 84, invoqués dans cette affaire, prévoient des sanctions pouvant aller jusqu'à la défaite par forfait lorsqu'une équipe quitte la pelouse sans l'autorisation de l'arbitre.

Le point central du litige est donc désormais juridique : quelle règle doit prévaloir lorsqu'une équipe quitte momentanément le terrain, mais que l'arbitre autorise ensuite la reprise du match, lequel va jusqu'à son terme ?

Une décision très attendue

Le 18 janvier 2025, les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse sur instruction de leur sélectionneur de l'époque, Pape Thiaw, pour protester contre certaines décisions arbitrales. Après quelques minutes, ils étaient revenus pour poursuivre la rencontre et tenter d'aller chercher le titre.

Plus d'un an après les faits, cette finale continue donc de produire ses effets bien au-delà du terrain. Le TAS devra déterminer si le résultat enregistré au terme des 90 minutes et de la prolongation doit être maintenu ou si les dispositions disciplinaires de la CAF justifient la décision ayant attribué le titre au Maroc.

Au-delà du trophée, l'enjeu est également de clarifier l'articulation entre les Lois du jeu, les prérogatives de l'arbitre et les règlements disciplinaires d'une compétition. Une réponse particulièrement attendue par les deux sélections et, plus largement, par les amateurs de football africain.

Une situation pour le moins inédite dans l'histoire de la CAN, avec un match remporté sur le terrain par une sélection avant que le titre ne soit ensuite attribué à son adversaire sur décision administrative. En tranchant ce litige, le TAS ne devra donc pas seulement désigner le détenteur du trophée de la CAN 2025.

Il pourrait aussi apporter une clarification majeure sur la frontière entre les décisions prises par l'arbitre au cours d'un match et l'application, a posteriori, des règlements disciplinaires d'une compétition. C'est cette réponse, autant sportive que juridique, que le monde du football africain attend désormais.