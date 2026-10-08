Tunisie: Le projet toujours ambitieux de l'USM - Une équipe en pleins progrès

Les Bleus sont en évolution constante.

L'Union Sportive Monastirienne connaît un début de saison nuancé mais solide, marqué par une transition technique sous la houlette de l'entraîneur Romain Folz. Ainsi, après quatre journées de L1 disputées, les Bleus affichent un pré-bilan chiffré de deux victoires et deux nuls, une balance équilibrée, certes, mais le onze de Romain Floz manque encore de maîtrise et de régularité, même s'il a tout de même battu jusque-là le ST et l'ESZ, deux valeurs sûres de notre compétition. Ce faisant, dès la prochaine sortie à Bizerte face au CAB, les gars du Ribat tenteront de définitivement prendre leur envol, alors que le technicien français des Usémistes devra à son tour stabiliser une équipe-type.

En prévision du déplacement de Bizerte, l'USM a récemment disputé un match amical face à l'ES Hammam-Sousse, soldé par une parité vierge du côté du stade Mustapha Ben Jannet. A Monastir donc, face à l'ESHS, si l'attaque n'a pas performé, la défense, pointée du doigt ces derniers temps, a correctement tenu son rôle, et ce, après avoir encaissé trois buts face à l'USBG. Le déséquilibre entre la défense et l'attaque semble donc se résorber et si cet écart disparaît en compétition officielle, l'USM reviendra forcément à une situation d'équilibre qui lui permettrait de bondir au classement.

Créer un bloc équipe harmonieux

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A présent donc, en attendant que la défense usémiste confirme son imperméabilité naissante à Bizerte, au révélateur du CAB, le staff technique peut forcément se montrer optimiste, sachant que son groupe regorge d'une pléiades d'arrières intéressants, à l'instar des latéraux Raed Bouchiba,Youssef Herch, Rayen Azouz, Mahmoud Ghorbal et des axiaux Bayrem Nouisser,Youssef Benga, Rayan Boukadida et Nour Zamen Zammouri, un contingent de défenseurs pour la plupart aguerris et surtout dotés de profils physiques et athlétiques imposants.

Cependant, au-delà des individualités, c'est l'orientation de jeu prôné par Romain Folz qui doit déteindre positivement sur l'équipe.

Le technicien français des Bleus cherche à retrouver la rigueur défensive des dernières saisons, et surtout que cette solidité serve de tremplin pour ne plus lâcher des points... Il faut dire qu'à l'USM, le milieu carbure et l'attaque performe en Ligue 1 jusque-là. Il faut donc que la défense rassure aussi pour créer à terme un bloc équipe compact et harmonieux.

A l'USM donc, le potentiel existe et il n'attend que d'être libéré pour s'épanouir. Peut-être à Bizerte prochainement, si l'alchimie entre le talent individuel, la structure tactique et la discipline collective opère.