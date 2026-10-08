Sénégal: Biodiversité - Le pays prépare sa position pour la COP17 CDB

Réunis à Saly du 5 au 7 octobre 2026 à l'initiative du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, 53 représentants des services techniques, des ONG, de la société civile et des communautés locales ont participé à un atelier préparatoire à la 17e Conférence des parties (COP17) à la Convention sur la diversité biologique (CDB), prévue du 19 au 30 octobre à Erevan, en Arménie.

La rencontre visait à définir une position nationale coordonnée avec le Groupe africain sur les principaux enjeux de la conservation et du financement de la biodiversité. Le directeur des Parcs nationaux et point focal de la CDB, le colonel Ibrahima Gueye, a souligné l'importance d'une position commune pour défendre les intérêts nationaux lors des négociations. La mobilisation des ressources financières pour la conservation constitue une priorité. Le Sénégal cherche à identifier les mécanismes permettant de financer durablement la préservation de la biodiversité. Cette démarche accompagne l'engagement du gouvernement à mettre en place un fonds fiduciaire dédié au financement de la conservation.

La biodiversité marine et côtière figure parmi les enjeux majeurs. Le Sénégal entend profiter de la COP17 pour promouvoir ses initiatives dans ce domaine et faire connaître le sixième Congrès international sur les aires marines protégées (IPAC6), qui se tiendra pour la première fois en Afrique. L'atelier a permis aux participants de renforcer leurs compétences en négociation, d'identifier les priorités nationales et d'élaborer une feuille de route pour la délégation sénégalaise. Les travaux, articulés autour de 12 thématiques, doivent aboutir à la validation des positions nationales et à la définition des modalités de coordination de la délégation. Pour le colonel Ibrahima Gueye, la biodiversité n'est pas une question sectorielle : elle concerne tous les secteurs et l'ensemble de la vie économique et sociale du Sénégal.