Afrique: Canoë/Kayak - Le pays envoie huit athlètes aux Championnats d'Afrique en Algérie

La Fédération sénégalaise de canoë-kayak annonce sa participation aux championnats d'Afrique de canoë sprint et de para canoë, organisés en Algérie du 8 au 13 octobre 2026.

Selon le communiqué de la fédération publié ce 07 octobre 2026, l'événement rassemble « 89 athlètes dont 77 en sprint et 12 en paracanoë ». Il est présenté comme une « activité phare » qui « rentre dans le cadre du ranking qualificatif pour les jeux olympiques de Los Angeles 2028 », après l'étape de Poznan (Pologne) en août dernier.

Huit Sénégalais dont trois para-athlètes

Le Sénégal s'est déplacé avec huit athlètes, dont trois en para-canoë : Edmond Sanka, Babacar Diop et Ibrahima Fall. L'encadrement technique est assuré par le directeur technique national (DTN), Massamba Fall, et par l'entraîneure Khady Fall. La délégation est conduite par M. Ndiaga Sene, chef de délégation, qui représente le ministre des Sports. Elle compte aussi le délégué fédéral Mohamadou Diagne. Sur place, l'ambiance est positive. La fédération assure que « le moral est au beau fixe » et que les athlètes sont « présents aujourd'hui en Algérie pour relever le défi de la participation ».